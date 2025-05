Expert Koreis naložil Dědkovi: Koncepce? Nula!

Tohle si vlastník Pardubic, miliardář Petr Dědek (51), za rámeček nedá. Skoupil málem všechno, co obuje brusle, leč zase bez efektu a jeho (ne)organizace schytává drsnou čočku.

„Vemte si ty investované peníze do toho mužstva. Jsem rád, že se ukazuje, že titul se nedá koupit. Když koukám na Pardubice, tak tam je koncepce nula. Nula!“ Tak začal svou nakládačku bývalý útočník Brna, které teď Dědkův soubor pokořilo, dnes televizní expert Jakub Koreis (40).

A pokračoval: „Nevím, kdo to tam řídí. Nevím, kdo rozhoduje o tom, co přichází za hráče, jestli je to majitel, nebo Petr Sýkora (sportovní ředitel). Máte sedm trenérů za sezonu, jeden rezignuje, pak se tam vrátí, co je to za maglajz?“

No, a jak byl v ráži, tak dodal: „Dokážete si představit toho Zadinu, jak tam přišel: Kluci, zdar, tak jsem tady zpátky a už to bude dobrý. Teď vám budu říkat, jak to máte dělat. Vždyť je to naprosto nepochopitelné!“

