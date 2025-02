Pátý pád Dynama, reakce na Dědka. Hořava: Nemůžu skákat jak opičák

Vlastník východočeského klubu s nejvyššími ambicemi se veřejně vyslovil, jak je nespokojený s výkony a hlavně předvedenou hrou slavné značky. Dědek v otevřeném rozhovoru jmenovitě adresoval i některé hráče, kupříkladu Jiřího Smejkala nebo Mateje Pauloviče. Odraz ostrých slov ve výkonu s Budějovicemi? Polovičatý.

„Neměl jsem žádnou speciální motivaci. Samozřejmě chci podávat co nejlepší výkony. Cítím sám na sobě, že potřebuju zabrat, zvednout svou hru. Rozhovor jsem nečetl. Musím začít sám od sebe,“ okomentoval neobvyklý pranýř Paulovič, který v zápase ukazoval bojovného ducha, dostrkal do sítě druhý pardubický zásah, čímž vyrovnal ve třetí třetině na 2:2.

Podobně se vyslovil také přemýšlivý pardubický útočník Lukáš Radil. „Bude to znít blbě, ale ještě jsem to nečetl. Nemůžu se proto objektivně vyjádřit, ale ne že bych nechtěl. Zachytil jsem to až těsně před zápasem. Věci, co jsou špatně, si vyříkáváme v kabině, kde taky zůstanou. Jestli je nespokojenost od fanoušků, nedá se nic dělat. Žijeme ve svobodné zemi a každý si může dělat, co chce,“ odpověděl lídr mužstva zevrubně.

Dynamo vstoupilo do zápasu levou nohou. Na úvodní zakončení Pardubice čekaly až do startu 13. minuty, předtím inkasovaly po druhém přestupku proti pravidlům, kdy získal samostatný nájezd Filip Přikryl. Jihočeský útočník bezpečně proměnil.

„Pardubice asi nejsou v nejlepším rozpoložení, ale mají silný mančaft, nemůžeme je nikdy podcenit. Cítili jsme přesto šanci vyhrát. Soustřeďujeme se na sebe,“ pronesl střelec Motoru, který pak dostal ještě jednu možnost k trestnému střílení, nicméně ve druhém případě zaváhal.

Pardubice přečkaly těžké chvíle a po zpackané přesilovce v prostřední části, kdy se na domácí snesl hlasitý pískot, se konečně začaly zvedat. Přibývalo návštěv v brankovišti i střel bez rozmýšlení. Aktivitu v čase 30:23 využil gólovou dorážkou Miloš Kelemen, když doklepl střelu Martina Kauta. Udeřil i Paulovič, jenže Motor k vítězství z ojedinělých možností přenesli zakončující Milan Gulaš a Jan Ordoš. Kautův nájezd pak odrazil v celém zápase skvělý brankář Milan Klouček.

„Kdybych týmu nevěřil, mohl bych být doma a dělat něco na zahradě,“ zasmál se domácí trenér Hořava, že misi v podobě resuscitování nabitého celku rozhodně nezabalil. I tak od svěřenců čeká víc. „První třetina byla skleslá, pracujeme na tom. Někdy hráčům chceme pomoct, ale jako trenér zase nemůžete skákat jako opičák. Musí to jít i z hráčů.“

V závěrečné pasáži se Dynamo snažilo, rubalo směrem k brance soupeře. Jenže je znát, jak chybí pohoda v koncovce, k tomu zranění centři Lukáš Sedlák nebo Jáchym Kondelík.

„Je to jak v životě. Zkrátka sinusoida, a my jsme teď na jejím spodku. Na gól se nadřeme, pak uděláme drobnou chybu a jsme potrestaní. Všechno je otázka pravděpodobnosti. Žádný strom přece neroste do nebes,“ filozofoval po pátém pádu v řadě Radil.