V právě skončeném ročníku se kladenští hokejisté vyhnuli baráži, od příští sezony chtějí psát novou kapitolu. Pod novým majitelem a hlavně s výraznějšími úspěchy. Rytíře k nim má dovést stávající trenér David Čermák, k ruce bude mít asistenta Ivana Majeského a jako konzultanta zkušeného kouče Václava Sýkoru. „Pro mě je to hodně emotivní a jsem strašně rád. Tady jsem začínal, tady budu končit. Kruh se uzavírá, jak má,“ říká ke svému návratu do Kladna dvaasedmdesátiletá klubová legenda.

V Kladně naposledy trénoval v sezoně 1990/91. Pak psal Václav Sýkora bohatou kariéru kouče ve Finsku, v Rusku i v předních českých klubech. Do mateřského celku se jako konzultant vrací po dlouhých 34 letech. S vedením Rytířů se bude snažit klub pozvednout, aby nemusel každý rok bojovat o vyhnutí se baráži. „Kladno by se mělo se prezentovat tak, že sem hráči budou chtít chodit. V nejbližších letech se bez toho neobejdeme,“ má jasno zkušený trenér, jenž jako hráč získal se Středočechy pět mistrovských titulů.

Věříte, že hráči teď budou chtít hrát za Kladno?

„Myslím, že klub jim teď bude moct nabídnout velmi solidní podmínky. Tím, že pro ně nebude Kladno klubem, který každý rok hraje baráž, bude to pro ně i jiná adresa. Hráči se nedívají jenom na finanční podmínky, ale jaké jsou reálné cíle a ambice klubu, což je pro ně asi druhá nejdůležitější věc. Doufám, že se to bude dařit a hokejisté si sem postupně najdou cestu. Kolikrát teď vidíme, že pokud jsou hráči na trhu a má o ně zájem ještě někdo jiný, většinou mu dají přednost před Rytíři. Doufám, že se tohle v blízké budoucnosti změní.“

Na skladbě mužstva byste se měl taky podílet spolu s Tomášem Plekancem a Jiřím Burgerem. Je to tak?

„To hlavní je na Tomáši Plekancovi a Jirkovi Burgerovi. Oni tyto záležitosti řeší samozřejmě s trenéry a mě taky informují, které hráče mají v hledáčku. Ať už jsou domácí, nebo zahraniční. Všichni se snažíme shánět informace a dáváme to dohromady. Dávám jim k dispozici svůj názor na hráče, teď to byli většinou zahraniční. Sledujeme je na Instatu, kde se dají najít docela obsáhlé. Teď je to mravenčí práce. Když najdeme hokejistu, na kterém se shodneme, že by se nám do týmu hodil, ještě není dané, že ho můžeme mít. Jsou tam různé překážky.“

Například?

„Hráč může být pod smlouvou, nebo chce dál působit v současném klubu. Pokud je v zámoří, ještě třeba nechce do Evropy. Další jsou samozřejmě ekonomické podmínky, které hráči někdy požadují a nejsou reálné, aby se daly splnit. Není to vůbec jednoduchá práce.“

Je velká výzva nahradit aspoň odchody? Klub přišel o Eduardse Tralmakse, Jiřího Ticháčka, Matyáše Filipa nebo Jaromíra Pytlíka.

„Přesně tak, to je velký zásah. Byl ale už loni. Největší zájem je vždycky o nejlepší členy daného týmu. Už loni odešli kvalitní hokejisté a letos to pokračuje. Kdyby Kladno mělo kluky, kteří odešli během dvou sezon, mělo by hodně kvalitní tým.“

Do klubu se vracíte jako konzultant. Co přesně obnáší vaše pozice?

„Je to v podstatě doplňující role k trenérskému štábu.