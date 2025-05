Zlatí čeští hoši jsou v dánské společnosti bez dam: Holky fandí (jako) doma!

Na MS v Praze cítili čeští hokejisté teplo domova doslova za každým rohem. Teď o rok později při obhajobě zlata v Dánsku a ve Švédsku své poklady po ruce nemají. Ale lásky reprezentantů drží palce alespoň na dálku!

Třeba kanadská choť třineckého obránce Tomáše Kundrátka (35) Alannah (34) se k tomu tradičně ozdobila v českých národních barvách. „Nehty jsou připraveny!“ pochlubila se fanouškům pohledná dáma, která si je nejspíš mohla při divočině se Švýcary (5:4pp) z nervů ukousat.

Aspoň mobil

„V Praze to bylo jednodušší, protože rodiny nemusely cestovat letecky. Ale není to tak, že bychom od nich byli odpoutaní na iks měsíců. Když někomu nepřijedou, tak v dnešní době telefonů a videí jste i tak v každodenním kontaktu. Takže v pohodě,“ je smířený brněnský útočník Jakub Flek (32), že jeho snoubenka Zora (32) se skoro dvouletým »zlatíčkem« Nikolasem zůstali doma.

Raději do vlasti

Stejně jako láska Martina Nečase (26) Nikola (26). Ta sice mohla s hvězdou Colorada letět přímo do Herningu, zpěvačka však raději zamířila jiným aeroplánem do vlasti. Palce tak drží s rodinou u televize. Také »Nykki« se už ale těší, až se obhájci titulu probojují do rvačky o medaile. A ve Stockholmu se už dánská společnost jistě promění v dámskou!

Jeden z mála, kdo má přímo v Herningu podporu rodiny, je nováček Jakub Lauko (25) z Bostonu.

Hronkova kráska Dominika: Romantika, ale...

Podmáčené město lásky. Tak se přezdívá italským Benátkám, jejíchž krásy momentálně objevuje neméně pohledná modelka Dominika Benáková (24). Partnerka elitního beka Filipa Hronka (27) je tak bez svého milého na romantiku sama...

Šlégrova dcera Jessica: Žhaví drát v Dubaji

Zatímco tatínek kvůli starostem generálního manažera hokejové reprezentace visí v dějišti MS furt na drátě, dcera Jiřího Šlégra (53) Jessica (26) se žhaví na rozpáleném slunci na pobřeží Perského zálivu. Účastnice soutěže krásy si tu užívá dovolenou se svým budoucím ženichem ze Sparty Kryštofem Hrabíkem (25).