Flek má flek mezi legendami a... Sen o svatbě s poháry

PŘÍMO Z HERNINGU – Navzdory 173 centimetrům výšky dorostl mezi největší persony českého hokeje. Útočník Jakub Flek (32) z mistrovské komety se nenápadně stal tahounem reprezentace.

Flek v jubilejním 100. mači v tom nejkrásnějším dresu vstřelil dva góly Němcům (5:0), čímž ještě zvýraznil jednu statistiku – kapitán Komety skóroval na pěti šampionátech v řadě! Úspěšnější v tomto ohledu jsou jen velikáni Procházka a rekordman David Výborný (50), který slavil branku dokonce na dvanácti šampionátech za sebou.

„Slušná společnost,“ přikývl Flek. „Ale beru to s pokorou, jsem rád, že ty šance dostávám pod více trenéry,“ doplnil rychlík, který ještě v roce 2015 hrál až třetí nejvyšší soutěž za HC Baník Sokolov. Po turnaji v Dánsku a Švédsku Fleka čeká veselka. Před svojí snoubenkou a matkou brzy dvouletého synka Nikolase Jakub poklekl v Port de Sóller na ostrově Mallorca v červenci 2024.

Jestli bude platit do roka a do dne, kéž by budoucí manželé »Flíčkovi« mohli mít na svatbě pohár pro mistry světa. „Bylo by to hezký, ale v hlavě to úplně nemám. Soustředím se na hokej,“ pousmál se ženich.