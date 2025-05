O olympiádu jde i rozhodčím. Kouč sudích Šindler: Děláme v podstatě totéž co trenéři

PŘÍMO Z DÁNSKA | Pro spoustu hokejistů je letošní mistrovství světa důležité i s výhledem na olympiádu v příštím roce. O cestu do Milána jde ve Stockholmu a Herningu i rozhodčím. Při utkáních dánské skupiny jejich výkony sleduje z pozice jednoho ze tří koučů Vladimír Šindler (54). „Součástí naší práce je v podstatě totéž, co dělají trenéři u týmu s hráči,“ říká manažer svazu pro rozhodčí, který sám pískal na dvanácti světových šampionátech a dvakrát na zimních hrách.

Český tým po zápase s Norskem podal podnět k posouzení situací ze zápasu. V utkáních se Švýcary a Dánskem si pomohl trenérskou výzvou, po níž rozhodčí odvolali gól soupeře. „Obě situace byly extrémně těsné,“ uvedl Vladimír Šindler v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Měl se přezkoumat i gól Martina Nečase po odrazu bruslí? Kdo má v takových případech poslední slovo? A kdo práci rozhodčích během šampionátu posuzuje? I o tom mluvil bývalý skvělý mezinárodní rozhodčí.

Pro spoustu hráčů je letošní mistrovství světa důležité už s výhledem na olympiádu v příštím roce. Platí to i pro rozhodčí?

„IIHF má čtyři roky program Cesta do Milána. Vyprodukovala se z něj skupina rozhodčích, kteří pískali na mistrovství světa v Praze, šampionátu dvacítek v Kanadě a teď jsou tady. Nominace se postupně zužuje. Rozhodčí delegovaní na olympiádu za IIHF budou vybráni výhradně z těch, kteří pískají na tomto mistrovství světa. Dohromady tam bude čtrnáct hlavních a dvanáct čárových, polovina z nich za IIHF, druhá polovina z NHL, která nominuje svých sedm plus šest.“

Jak si stojí čeští rozhodčí?

„Tohle je jedna z věcí, kterou nemohu víc specifikovat. Jsou na tom dobře, podávají výborné výkony. Patříme do TOP skupiny rozhodčích, konkurence je obrovská. Uvidíme, jak to dopadne.“

Švédové a Finové pískají tři hlavní, Kanaďané jsou dva, Česko má na turnaji Jana Hribika a čárové Jiřího Ondráčka a Daniela Hynka. Znamená to, že do Milána mají šanci jet pouze oni? Proč není českých rozhodčích víc?

„Vyplývá to z obsazení a zužování nominace. Tohle mistrovství světa už směřuje k výběru přímo pro olympiádu.“

Na olympiádách s účastí NHL pískali kanadští rozhodčí zápasy Kanady, IIHF zohledňuje národnostní měřítko. Není to přežitek?

„My si samozřejmě pamatujeme třeba Nagano. Kultura a vnímání nejen u nás, ale celkově v Evropě jsou trošku jiné. Kritičtější. Nemyslím, že je to pro rozhodčí nějaký zásadní problém.