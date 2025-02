35 let od smrti Luďka Čajky (†26): Tragédie změnila pravidlo o icingu

Smrt hokejisty Luďka Čajky, jenž 14. února 1990 podlehl následkům zranění, která utrpěl během zápasu československé hokejové ligy mezi Košicemi a Zlínem, šokovala před 35 lety sportovní fanoušky. Čajka tehdy bojoval v nemocnici o život 40 dní. Incident z 5. ledna nejen přerval jeho slibně nastartovanou kariéru, ale také přepsal pravidla ledního hokeje. Čajkovo jméno dnes nese zlínský hokejový stadion.

Rodák z Českého Těšína, který zemřel ve věku pouhých 26 let, začínal s hokejem v Havířově a před osudnou nehodou ho čekala slibná kariéra. V dresu národního týmu se představil poprvé v dubnu roku 1985 v zápase proti Kanadě, o dva roky později se podílel na čs. bronzu na MS ve Vídni. Během své kariéry odehrál 279 ligových zápasů, v nichž dal 33 gólů. Ještě před listopadem 1989 ho dokonce New York Rangers draftovali do NHL.

Naděje na vysněné angažmá v zámoří definitivně vyhasla 5. ledna 1990, Košice tehdy hostily v rámci 32. kola ročníku federální nejvyšší soutěže 1989/1990 Zlín a do konce utkání zbývalo 122 sekund. Luděk Čajka společně s Antonem Bartanusem dojížděl puk, nešťastně ale upadl a narazil hlavou přímo do mantinelu, u něhož zůstal bezvládně ležet. Lékaři mu už nedokázali pomoci, Čajkovi totiž při nárazu praskl první a roztříštil se druhý krční obratel a měl i poškozenou míchu.

Incident změnil pravidla zakázaného uvolnění, které se do té doby pískalo pouze v případě, že se puku dotknul jako první hráč bránícího týmu. Po změně se hra z rozhodnutí IIHF začala přerušovat hned poté, co puk odehraný z protější poloviny hřiště přejede za úroveň brankové čáry.