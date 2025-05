Stoper Vitík k výzvě fanoušků: Dokud tu budu, dres nesundám! Asi jsme křehcí…

Obránce Martin Vitík, 22 let. Byl to on, kdo promluvil za kabinu pražské Sparty, která končí sezonu herně rozklížená. Vrchol zmaru přišel v pohárovém finále, kdy podzimního účastníka Ligy mistrů přejela skromná olomoucká Sigma 3:1. Pro loňského mistra to byl nedůstojný květnový večer.

Co se ve vás po finálové porážce odehrává?

„Velké zklamání. Tento výkon není hodný Sparty. Ani tahle sezona. Pocity jsou těžké.“

Kde byla chyba přímo na hřišti?

„Těžko se mi hledají slova. Olomouc do toho dobře vstoupila gólem. My jsme si pak vytvořili šance, kdy jsme byli sami na desítce. Bohužel jsme neskórovali a inkasovali jsme další dvě branky. Bylo to od nás málo.“

Dvakrát se krásně trefil záložník Filip Zorvan. Byl rozdílovým borcem?

„Je to jeden z kvalitnějších hráčů Sigmy, asi ten nejvýraznější. Tento zápas se mu povedl.“

Je teď Sparta ve špatném stavu?

„Za mě je to jasné. Jsme Sparta…V tabulce jsme čtvrtí, skončíme bez trofeje. Na začátku se sezony jsme se přitom dostali do Ligy mistrů. Myslím, že nemusíme odpovídat na to, jestli je to dobré nebo špatné.“

Jakou motivaci máte do posledních dvou ligových kol?

„Vzchopit se a vyhrát.“

Prohráli jste čtyřikrát v řadě, dostáváte jednoduché góly. Proč?

„Celkově jsme asi křehcí. Jak už jsem říkal, měli jsme šance, které jsme nedali. Olomouc v podstatě ty samé v boxu proměnila. V tom byl ten rozdíl.“

Po konci zápasu jste něco řešili před tribunou s vašimi fanoušky, kteří chtěli, ať si sundáte dresy. O co přesně šlo?

„Vyjádřili nespokojenost, na což mají právo. Musíme to určitě vzít a chápat. Oni nás podporují, přijeli sem v hojném počtu. A my jsme předvedli tohle. Vyslechli jsme si kritiku. Chtěli, abychom si sundali dresy. Ale dokud tady budu, dres svého klubu si nesundám!“