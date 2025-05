Lars Friis na otázku, zda má po prohraném finále ještě sílu ve Spartě pokračovat: „Tak situace nestojí, není o mě, že bych nepracoval - to je moje úloha a odpovědnost. Já do toho jdu all in, jsem ten první, kdo chce bojovat pro tenhle úžasný klub. Ale jestli otázka směřuje k tomu, zda budu zítra ve své pozici, jsem špatná osoba, která by na to měla odpovídat. Co se týče budoucnosti, musíte se zeptat na jiném telefonním čísle.“

