„Takové jednání člověka v pozici člena realizačního týmu je neakceptovatelné a absolutně se neslučuje s hodnotami klubu. AC Sparta Praha se za toto jednání svého zástupce omlouvá jak hráči Janu Královi, tak i celému klubu SK Sigma Olomouc,“ stojí v oficiálním prohlášení klubu.

Hrdličkovo chování je jedním z mnoha negativních momentů finálového utkání s Olomoucí. Rozmíšku v závěru utkání odstartoval velmi ostrý souboj u lajny přímo před zraky obou realizačních týmů. Albion Rrahmani, útočník Sparty, tvrdě naletěl do stopera domácích Jakuba Pokorného. Srazil ho v plné rychlosti, zadkem ho trefil do oblasti hlavy – jednoznačný faul.

Přišla okamžitá reakce. Olomoucká lavička právem vyletěla a vytvořila hlouček kolem hlavního rozhodčího Karla Roučka, který už tasil žlutou kartu pro hráče Sparty.

V tom emoce nabíraly na obrátkách. Rrahmani a Pokorný zůstali ležet na trávníku, svíjeli se v bolestech a potřebovali ošetření. Proto se k nim slétli lékaři obou mužstev.

K Rrahmanimu přilétli také hráči Sigmy, kteří mu nadávali, vyčítali mu ostrý zákrok na Pokorného. Kromě Matěje Hadaše šlo o stopera Jana Krále, který následně skončil na zemi. Schytal facku od sparťanského lékaře Filipa Hrdličky.

Za nepochopitelný zkrat přišla zcela zasloužená červená karta. „Hrubé nesportovní chování,“ popsal důvod rozhodčí Rouček do zápisu o utkání. „Udeření D21 (Krále) v přerušené hře dlaní do obličeje. D21 (Král) nebyl zraněn a utkání dohrál,“ znělo konkrétní vysvětlení.

Hrdličkova reakce vyvolala strkanici, hádku mezi hráči. „Omlouvám se, ale neviděl jsem přesně, co se tam stalo. Opravdu nevím,“ vyjádřil se neurčitě Lars Friis, trenér Sparty.

Nešlo však o první prohřešek sparťanského lékaře. Hrdlička za výrazné protesty k hlavnímu rozhodčímu viděl žlutou kartu už loni v únorovém utkání proti Liberci, ještě za vlády trenéra Briana Priskeho.

„Jestli to bylo tak, jak říkáte, tak to je něco, co nelze. Takhle se prezentovat nechceme. Nevypovídá to o tom, jací jsme,“ uvedl Friis k incidentu z pohárového utkání proti Sigmě. Tohle je rozhodně nepřijatelné.

Je jasné, že Hrdličku čeká kromě klubového vyhazovu i řízení u disciplinární komise, která bude rozhodovat o výši trestu zřejmě podle druhého bodu paragrafu číslo 48 disciplinárního řádu. Hrozí mu zákaz činnosti až na dva měsíce nebo peněžitá pokuta až do výše 25 tisíc korun.