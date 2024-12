Kalendář 2025 ve sportu: obhajoba hokejového zlata i nabitý fotbalový rok

Leden

26. 12.–6. 1. HOKEJ: MS U20 v Kanadě (Ottawa)

2. 1. čtvrtfinále

čtvrtfinále 4. 1. semifinále

semifinále 5. 1. finále a o 3. místo

1. 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP a Tour de Ski v Tobnachu (Itálie)

1. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP a Turné čtyř můstků v Ga-Pa (Německo)

3.–5. 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP a Tour de Ski ve Val di Fiemme (Itálie)

3.–17. 1. MOTORISMUS: Rallye Dakar (Saúdská Arábie)

4. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP a Turné čtyř můstků v Innsbrucku (Rakousko)

4. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP žen ve Villachu (Rakousko)

4.–5. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Kranjské Goře (Slovinsko)

6. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP a Turné čtyř můstků v Bischofshofenu (Rakousko)

8. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Madonně di Campiglio (Itálie)

8. 1. BASKETBAL: Salamanca-Žabiny Brno, Euroliga žen nadstavba

8. 1. BASKETBAL: Zaragoza-USK Praha, Euroliga žen nadstavba

9.–12. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v St. Antonu (Rakousko)

9.–12. 1. BIATLON: SP v Oberhofu (Německo)

10.–12. 1. RYCHLOBRUSLENÍ: ME na jednotlivých tratích v Heerenveenu (Nizozemsko)

11. 1. SNOWBOARDING: SP ve Scuolu, paralelní slalomy (Švýcarsko)

11.–12. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Adelbodenu (Švýcarsko)

12.–26. 1. TENIS: Australian Open v Melbourne (Austrálie)

14. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen ve Flachau (Rakousko)

14. 1. BASKETBAL: Žabiny Brno-Schio, Euroliga žen nadstavba

14.–15. 1. SNOWBOARDING: SP v Bad Gasteinu, paralelní slalomy (Rakousko)

14.–19. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP ve Wengenu (Švýcarsko)

14. 1.–2. 2. HÁZENÁ: MS mužů (Dánsko, Norsko, Chorvatsko)

15. 1. Česko-Švýcarsko (Herning)

Česko-Švýcarsko (Herning) 17. 1. Česko-Polsko (Herning)

Česko-Polsko (Herning) 19. 1. Česko-Německo (Herning)

Česko-Německo (Herning) 21.–26. 1. osmifinálové skupiny

osmifinálové skupiny 28.–29. 1. čtvrtfinále

čtvrtfinále 30.–31. 1. semifinále

15. 1. BASKETBAL: USK Praha-Fenerbahce, Euroliga žen nadstavba

15.–19. 1. BIATLON: SP v Ruhpoldingu (Německo)

16. 1. VOLEJBAL: České Budějovice-Perugia, Liga mistrů mužů

16.–19. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Cortině d'Ampezzo (Itálie)

17.–19. 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Les Rousses (Francie)

17.–19. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP žen v Sapporu (Japonsko)

18. 1. BOJOVÉ SPORTY: UFC 311 v Inglewoodu (USA)

18.–19. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Zakopanem (Polsko)

18.–19. 1. SNOWBOARDING: SP v Bansku, paralelní slalomy (Bulharsko)

19. 1. ATLETIKA: Bombaj maraton (Indie)

21. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Kronplatzu (Itálie)

21.–26. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Kitzbühlu (Rakousko)

22. 1. BASKETBAL: Landes-Žabiny Brno, Euroliga žen nadstavba

22. 1. BASKETBAL: Polkowice-USK Praha, Euroliga žen nadstavba

22. 1. FOTBAL: Sparta-Inter Milán, Liga mistrů UEFA

23. 1. FOTBAL: Plzeň-Anderlecht, Evropská liga UEFA

23. 1. FOTBAL: PAOK Soluň-Slavia, Evropská liga UEFA

23.–26. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Ga-Pa (Německo)

23.–26. 1. BIATLON: SP v Anterselvě (Itálie)

23.–26. 1. MOTORISMUS: WRC Rally Monte Carlo, úvodní podnik MS v automobilových soutěžích

23.–26. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP žen v Čao (Čína)

24.–26. 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Engadinu (Švýcarsko)

24.–26. 1. RYCHLOBRUSLENÍ: SP v Calgary (Kanada)

24.–26. 1. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Oberstdorfu (Německo)

25. 1. SNOWBOARDING: SP v Rogle, paralelní slalomy (Slovinsko)

28. 1. BASKETBAL: USK Praha-Zaragoza, Euroliga žen nadstavba

28. 1. BASKETBAL: Žabiny Brno-Salamanca, Euroliga žen nadstavba

28.–29. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP ve Schladmingu (Německo)

28. 1.–1. 2. KRASOBRUSLENÍ: ME v Tallinnu (Estonsko)

29. 1. FOTBAL: Leverkusen-Sparta, Liga mistrů UEFA

29. 1. VOLEJBAL: St. Nazaire-České Budějovice, Liga mistrů mužů

30. 1. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Courchevelu (Francie)

30. 1. FOTBAL: Slavia-Malmö, Evropská liga UEFA

30. 1. FOTBAL: Bilbao-Plzeň, Evropská liga UEFA

31. 1. FOTBAL: Losování Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA v Nyonu (Švýcarsko)

31. 1.–2. 2. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Ga-Pa (Německo)

31. 1.–2. 2. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Cogne (Itálie)

31. 1.–2. 2. CYKLISTIKA: MS v cyklokrosu v Liévinu (Francie)

31. 1.–2. 2. RYCHLOBRUSLENÍ: SP v Milwaukee (USA)

31. 1.–2. 2. SKOKY NA LYŽÍCH: SP ve Willingenu (Německo)

31. 1.–2. 2. TENIS: Česko-Korea, kvalifikace Davis Cupu v Ostravě

Únor

1. 2. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 66 v Düsseldorfu (Německo)

1. 2. FOTBAL: Start jarní části Chance LIGY

4.–16. 2. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: MS v Saalbachu (Rakousko)

6. 2. BASKETBAL: Česko-Řecko, kvalifikace ME 2025 žen

6.–9. 2. HOKEJ: Švédské hry (Stockholm)

6. 2. Česko-Finsko

Česko-Finsko 8. 2. Švédsko-Česko

Švédsko-Česko 9. 2. Česko-Švýcarsko

6.–9. 2. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Lake Placid (USA)

8. 2. BOJOVÉ SPORTY: UFC 312 v Sydney (Austrálie)

9. 2. AMERICKÝ FOTBAL: Super Bowl LIX, finále NFL v New Orleans (USA)

9. 2. BASKETBAL: Česko-Itálie, kvalifikace ME 2025 žen

9. 2. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém lyžování (Bedřichov)

9.–15. 2. TENIS: WTA 1000 Katar Open

11.–12. 2. FOTBAL: Start play off Ligy mistrů UEFA

12.–20. 2. HOKEJ: Turnaj čtyř zemí v USA a Kanadě (Boston, Montreal)

12.–23. 2. BIATLON: MS v Lenzerheide (Švýcarsko)

13. 2. FOTBAL: Start play off Evropské ligy UEFA

13. 2. FOTBAL: Start play off Konferenční ligy UEFA

13.–16. 2. MOTORISMUS: WRC Švédská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

14.–16. 2. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP ve Falunu (Švédsko)

14.–16. 2. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Sapporu (Japonsko)

14.–16. 2. SKOKY NA LYŽÍCH: SP žen v Ljubnu (Slovinsko)

15.–16. 2. SNOWBOARDING: SP ve Val St. Come, paralelní slalomy (Kanada)

16.–22. 2. TENIS: WTA 1000 Dubai Tennis Championship (SAE)

18. 2. HOKEJ: Liga mistrů – finále

18.–19. 2. FOTBAL: odveta play off Ligy mistrů UEFA

20. 2. FOTBAL: odveta play off Evropské ligy UEFA

20. 2. FOTBAL: odveta play off Konferenční ligy UEFA

20.–23. 2. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Crans Montaně (Švýcarsko)

21. 2. BASKETBAL: Česko-Řecko, kvalifikace ME 2025 mužů

21. 2. FOTBAL: Losování osmifinále, čtvrtfinále a semifinále Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA

22. 2. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 67 v Třinci

22.–23. 2. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Sestriere (Itálie)

21.–23. 2. RYCHLOBRUSLENÍ: SP v Tomaszówě (Polsko)

21.–23. 2. SKOKY NA LYŽÍCH: SP žen v Hinzenbachu (Rakousko)

24. 2. BASKETBAL: Velká Británie-Česko, kvalifikace ME 2025 mužů

26. 2.–2. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Kvitfjellu (Norsko)

27. 2.–9. 3. KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: MS v Trondheimu (Norsko)

28. 2.–2. 3. RYCHLOBRUSLENÍ: SP v Heerenveenu (Nizozemsko)

Březen

1.–2. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Kranjské Goře (Slovinsko)

1.–2. 3. SNOWBOARDING: SP v Krynici, paralelní slalomy (Polsko)

2. 3. ATLETIKA: Tokio maraton (Japonsko)

2. 3. MOTORISMUS: GP Thajska, úvodní závod MS silničních motocyklů v Buriramu

4. 3. HOKEJ: Konec základní části Tipsport extraligy

4.–5. 3. FOTBAL: Liga mistrů UEFA osmifinále

5. 3. BASEBALL: World Baseball Classic (USA, Japonsko, Portoriko)

5.–9. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Kvitfjellu (Norsko)

5.–16. 3. TENIS: ATP Masters 1000 Indian Wells Open (USA)

5.–16. 3. TENIS: WTA 1000 BNP Paribas Open Indian Wells (USA)

6. 3. FOTBAL: Evropská liga UEFA osmifinále

6. 3. FOTBAL: Konferenční liga UEFA osmifinále

6.–9. 3. ATLETIKA: Halové ME v Apeldoornu (Nizozemsko)

6.–9. 3. BIATLON: SP v Novém Městě na Moravě

6.–9. 3. SKELETON: MS v Lake Placid (USA)

7. 3. HOKEJ: Start play off Tipsport extraligy

8. 3. BOJOVÉ SPORTY: UFC 313 v Las Vegas (USA)

8. 3. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 68 ve Stuttgartu (Německo)

8.–9. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v Are (Švédsko)

8.–16. 3. BOBY: MS v Lake Placid (USA)

11.–12. 3. FOTBAL: Liga mistrů UEFA osmifinále

12.–13. 3. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Oslu (Norsko)

12.–15. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP žen v La Thuile (Itálie)

13. 3. FOTBAL: Evropská liga UEFA osmifinále

13. 3. FOTBAL: Konferenční liga UEFA osmifinále

13.–16. 3. BIATLON: SP v Pokljuce (Slovinsko)

13.–16. 3. RYCHLOBRUSLENÍ: MS na jednotlivých tratích v Hamaru (Norsko)

14.–16. 3. SHORT TRACK: MS v Pekingu (Čína)

14.–16. 3. SKOKY NA LYŽÍCH: SP ve Vikersundu (Norsko)

15.–16. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Hafjellu (Norsko)

15.–16. 3. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Oslu (Norsko)

15.–16. 3. SNOWBOARDING: SP ve Winterbergu, paralelní slalomy (Německo)

16. 3. MOTORISMUS: GP Argentiny, závod MS silničních motocyklů v Termas de Río Hondo

16. 3. MOTORISMUS: GP Austrálie, úvodní závod MS vozů formule 1 v Melbourne

8. 3. BASEBALL: Start nové sezony MLB (USA)

18.–29. 3. SNOWBOARDING A FREESTYLE: MS ve Svatém Mořici a Silvaplaně (Švýcarsko)

18.–30. 3. TENIS: WTA 1000 Miami Open (USA)

19.–30. 3. TENIS: ATP Masters 1000 Miami Open (USA)

19. 3. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Tallinnu (Estonsko)

20.–23. 3. MOTORISMUS: WRC Safari rally Keňa, podnik MS v automobilových soutěžích

20.–23. 3. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Lahti (Finsko)

20.–27. 3. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Sun Valley (USA)

21.–23. 3. ATLETIKA: Halové MS v Nan-ťingu (Čína)

21.–23. 3. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: SP v Lahti (Finsko)

21.–23. 3. BIATLON: SP v Oslu (Norsko)

22. 3. CYKLISTIKA: Monument Milán-San Remo (Itálie)

22. 3. FOTBAL: Česko-Faerské ostrovy, kvalifikace MS 2026

23. 3. MOTORISMUS: GP Číny, závod MS vozů formule 1 v Šanghaji

25. 3. FOTBAL: Gibraltar-Česko, kvalifikace MS 2026 (Gibraltar)

25.–29. 3. KRASOBRUSLENÍ: MS v Bostonu (USA)

27.–30. 3. SKOKY NA LYŽÍCH: SP v Planici (Slovinsko)

29. 3.–6. 4. CURLING: MS mužů v Moose Jaw (Kanada)

30. 3. MOTORISMUS: GP Ameriky, závod MS silničních motocyklů v Austinu

Duben

5. 4. BOJOVÉ SPORTY: UFC 314 v Miami (USA) – předpokládaný termín

5. 4. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 69 v Dortmundu (Německo)

6. 4. MOTORISMUS: GP Japonska, závod MS vozů formule 1 v Suzuce

6. 4. CYKLISTIKA: Monument Kolem Flander (Belgie)

6.–13. 4. TENIS: ATP Masters 1000 Monte Carlo (Monako)

7.–13. 4. ZÁPAS: ME v Bratislavě (Slovensko)

8.–9. 4. FOTBAL: Liga mistrů UEFA čtvrtfinále

9.–13. 4. BASKETBAL: Euroliga žen Final Six

9.–20. 4. HOKEJ: MS žen (České Budějovice)

9. 4. Česko-Švýcarsko

Česko-Švýcarsko 11. 4. Česko-USA

Česko-USA 12. 4. Česko-Finsko

Česko-Finsko 14. 4. Česko-Kanada

Česko-Kanada 17. 4. čtvrtfinále

čtvrtfinále 19. 4. semifinále

semifinále 20. 4. finále a o 3. místo

10. 4. FOTBAL: Evropská liga UEFA čtvrtfinále

10. 4. FOTBAL: Konferenční liga UEFA čtvrtfinále

10.–13. 4. GOLF: Masters v Augustě (USA)

11.–13. 4. TENIS: Kvalifikace Billie Jean King Cupu žen

13. 4. ATLETIKA: Paříž maraton (Francie)

13. 4. CYKLISTIKA: Monument Paříž-Roubaix (Francie)

13. 4. MOTORISMUS: GP Bahrajnu, závod MS vozů formule 1 v Sáchiru

13. 4. MOTORISMUS: GP Kataru, závod MS silničních motocyklů v Losailu

15.–16. 4. FOTBAL: Liga mistrů UEFA čtvrtfinále

17. 4. FOTBAL: Evropská liga UEFA čtvrtfinále

17. 4. FOTBAL: Konferenční liga UEFA čtvrtfinále

17. 4. HOKEJ: Konec základní části NHL

19. 4. BOJOVÉ SPORTY: UFC 315 v Madridu (Španělsko) – předpokládaný termín

19. 4. FOTBAL: Poslední kolo základní části Chance LIGY

19. 4. HOKEJ: Start Stanley Cupu NHL

20. 4. MOTORISMUS: GP Saúdské Arábie, závod MS vozů formule 1 v Džiddě

21. 4. ATLETIKA: Boston maraton (USA)

22. 4.–4. 5. TENIS: WTA 1000 Mutua Madrid Open (Španělsko)

23. 4.–4. 5. TENIS: ATP Masters 1000 Madrid Open (Španělsko)

23.–27. 4. JUDO: ME v Podgorici (Černá Hora)

23. 4.–3. 5. HOKEJ: MS U18 v USA (Frisco, Allen)

23. 4. USA-Česko (Frisco)

USA-Česko (Frisco) 24. 4. Česko-Německo (Frisco)

Česko-Německo (Frisco) 26. 4. Česko-Švýcarsko (Frisco)

Česko-Švýcarsko (Frisco) 28. 4. Česko-Švédsko (Frisco)

Česko-Švédsko (Frisco) 30. 4. čtvrtfinále (Frisco, Allen)

24.–27. 4. MOTORISMUS: WRC Rally Kanárské ostrovy, podnik MS v automobilových soutěžích

26. 4. ATLETIKA: Diamantová liga v Sia-menu (Čína), úvodní mítink

26. 4. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 70 v Karlových Varech

26. 4. FOTBAL: Start nadstavby Chance LIGY

26. 4. HOKEJ: Předpokládaný poslední zápas finále play off Tipsport extraligy

26.–27. 4. FLORBAL: Předpokládané Superfinále extraligy mužů a žen v Praze

27. 4. ATLETIKA: Londýn maraton (Velká Británie)

27. 4. CYKLISTIKA: Monument Lutych-Bastogne-Lutych (Belgie)

27. 4. MOTORISMUS: GP Španělska, závod MS silničních motocyklů v Jerezu

29.–30. 4. FOTBAL: Liga mistrů UEFA semifinále

Květen

1. 5. FOTBAL: Evropská liga UEFA semifinále

1. 5. FOTBAL: Konferenční liga UEFA semifinále

1.–4. 5. HOKEJ: České hry

1. 5. Česko-Švédsko

Česko-Švédsko 3. 5. Česko-Švýcarsko

Česko-Švýcarsko 4. 5. Česko-Finsko

3. 5. ATLETIKA: Diamantová liga v Su-čou (Čína)

3.–4. 5. VOLEJBAL: Liga mistryň Final Four

4. 5. ATLETIKA: Pražský maraton

4. 5. MOTORISMUS: GP Miami, závod MS vozů formule 1 (USA)

6.–7. 5. FOTBAL: Liga mistrů UEFA semifinále

6.–18. 5. TENIS: WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia v Římě (Itálie)

7.–18. 5. TENIS: ATP Masters 1000 Italian Open v Římě (Itálie)

8. 5. FOTBAL: Evropská liga UEFA semifinále

8. 5. FOTBAL: Konferenční liga UEFA semifinále

9.–25. 5. HOKEJ: MS ve Švédsku a Dánsku (Stockholm, Herning)

9. 5. Česko-Švýcarsko (Herning)

Česko-Švýcarsko (Herning) 11. 5. Česko-Norsko (Herning)

Česko-Norsko (Herning) 12. 5. Dánsko-Česko (Herning)

Dánsko-Česko (Herning) 15. 5. Česko-Maďarsko (Herning)

Česko-Maďarsko (Herning) 17. 5. Česko-Kazachstán (Herning)

Česko-Kazachstán (Herning) 19. 5. Česko-Německo (Herning)

Česko-Německo (Herning) 20. 5. Česko-USA (Herning)

Česko-USA (Herning) 22. 5. čtvrtfinále (Stockholm, Herning)

čtvrtfinále (Stockholm, Herning) 24. 5. semifinále (Stockholm)

semifinále (Stockholm) 25. 5. finále a o 3. místo (Stockholm)

9. 5.–1. 6. CYKLISTIKA: Giro d'Italia

11. 5. MOTORISMUS: GP Francie, závod MS silničních motocyklů v Le Mans

14. 5. FOTBAL: MOL Cup – finále

14.–18. 5. VODNÍ SLALOM: ME ve Vaires-sur-Marne (Francie)

15.–18. 5. MOTORISMUS: WRC Portugalská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

15.–18. 5. GOLF: PGA Championship (USA)

16. 5. ATLETIKA: Diamantová liga v Dauhá (Katar)

17.–18. 5. VOLEJBAL: Liga mistrů Final Four

17.–25. 5. STOLNÍ TENIS: MS jednotlivců v Dauhá (Katar)

18. 5. MOTORISMUS: GP Emilie-Romagny, závod MS vozů formule 1 v Imole (Itálie)

21. 5. FOTBAL: Evropská liga UEFA finále v Bilbau (Španělsko)

23.–25. 5. BASKETBAL: Euroliga mužů Final Four

23.–25. 5. CYKLISTIKA: SP horských kol v Novém Městě na Moravě

24.–25. 5. FOTBAL: Poslední kolo nadstavby Chance LIGY

25. 5. ATLETIKA: Diamantová liga v Rabatu (Maroko)

25. 5. MOTORISMUS: GP Velké Británie, závod MS silničních motocyklů Silverstone

25. 5. MOTORISMUS: GP Monaka, závod MS vozů formule 1

25. 5.–8. 6. TENIS: Roland Garros v Paříži (Francie)

28. 5. FOTBAL: Konferenční liga UEFA finále ve Wroclawi (Polsko)

29. 5. FOTBAL: Start baráže o udržení Chance LIGY

29.–1. 6. VESLOVÁNÍ: ME v Plovdivu (Bulharsko)

31. 5. BOJOVÉ SPORTY: UFC 316 v Sao Paulu (Brazílie) – předpokládaný termín

31. 5. FOTBAL: Liga mistrů UEFA finále v Mnichově (Německo)

31. 5. MOTORISMUS: GP České republiky, závod MS na ploché dráze v Praze

31. 5.–1. 6. HÁZENÁ: Liga mistryň Final Four v Budapešti (Maďarsko)

Červen

1. 6. FOTBAL: Odveta baráže o udržení Chance LIGY

1. 6. MOTORISMUS: GP Španělska, závod MS vozů formule 1 v Barceloně

5.–8. 6. MOTORISMUS: WRC Italská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

6. 6. ATLETIKA: Diamantová liga v Římě (Itálie)

6. 6. FOTBAL: Česko-Černá Hora, kvalifikace MS 2026

6.–8. 6. SPORTOVNÍ LEZENÍ: SP v boulderingu v Praze

8. 6. MOTORISMUS: GP Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcañizu

9. 6. FOTBAL: Francie/Chorvatsko-Česko (Francie/Chorvatsko), kvalifikace MS 2026

11.–28. 6. FOTBAL: EURO U21 (Slovensko)

12. 6. Česko-Anglie (Dunajská Streda)

Česko-Anglie (Dunajská Streda) 15. 6. Česko-Německo (Dunajská Streda)

Česko-Německo (Dunajská Streda) 18. 6. Česko-Slovinsko (Dunajská Streda)

Česko-Slovinsko (Dunajská Streda) 21.–22. 6. čtvrtfinále

čtvrtfinále 25. 6. semifinále (Bratislava, Košice)

semifinále (Bratislava, Košice) 28. 6. finále (Bratislava)

12. 6. ATLETIKA: Diamantová liga v Oslu (Norsko)

12.–15. 6. GOLF: US Open v Oakmontu (USA)

13.–20. 6. JUDO: MS v Budapešti (Maďarsko)

14. 6. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 70 v Praze v Edenu

14.–15. 6. HÁZENÁ: Liga mistrů Final Four v Kolíně nad Rýnem (Německo)

14.–19. 6. ŠERM: ME v Janově (Itálie)

15. 6. ATLETIKA: Diamantová liga ve Stockholmu (Švédsko)

15. 6. MOTORISMUS: GP Kanady, závod MS vozů formule 1 v Montrealu

15. 6.–13. 7. FOTBAL: MS klubů (USA)

18.–29. 6. BASKETBAL: ME žen (Německo, Řecko, Itálie)

19.–22. 6. KANOISTIKA: ME v Račicích

20. 6. ATLETIKA: Diamantová liga v Paříži (Francie)

22. 6. MOTORISMUS: GP Itálie, závod MS silničních motocyklů v Mugellu

23. 6. HOKEJ: Předpokládaný poslední zápas finále Stanley Cupu NHL

24. 6. ATLETIKA: Zlatá tretra, mítink kategorie Continental Tour-Gold v Ostravě

26.–29. 6. MOTORISMUS: WRC Rally Akropolis, podnik MS v automobilových soutěžích

26.–29. 6. VODNÍ SLALOM: SP v Troji v Praze

28. 6. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon v Hamburku (Německo)

29. 6. MOTORISMUS: GP Nizozemska, závod MS silničních motocyklů v Assenu

29. 6. MOTORISMUS: GP Rakouska, závod MS vozů formule 1 ve Spielbergu

30. 6.–13. 7. TENIS: Wimbledon (Velká Británie)

Červenec

2.–27. 7. FOTBAL: ME žen (Švýcarsko)

5. 7. ATLETIKA: Diamantová liga v Eugene (USA)

5.–27. 7. CYKLISTIKA: Tour de France

6. 7. MOTORISMUS: GP Británie, závod MS vozů formule 1 v Silverstone

11. 7. ATLETIKA: Diamantová liga v Monaku

11. 7.–3. 8. PLAVÁNÍ: MS v plaveckých sportech v Singapuru

13. 7. MOTORISMUS: GP Německa, závod MS silničních motocyklů na Sachsenringu

17.–20. 7. GOLF: The Open v Portrush (Velká Británie)

17.–20. 7. MOTORISMUS: WRC Estonská rally, podnik MS v automobilových soutěžích

19. 7. ATLETIKA: Diamantová liga v Londýně (Velká Británie)

19. 7. FOTBAL: Start nové sezóny Chance LIGY

20. 7. MOTORISMUS: GP České republiky, závod MS silničních motocyklů v Brně

20.–30. 7. ŠERM: MS v Tbilisi (Gruzie)

21.–26. 7. TENIS: Prague Open žen v Praze

21.–27. 7. MODERNÍ PĚTIBOJ: ME v Madridu (Španělsko)

22. 7. FOTBAL: Předpokládaný start 2. předkola Ligy mistrů UEFA

23. 7.–7. 8. SPORTOVNÍ STŘELBA: ME v Chateauroux (Francie)

24. 7. FOTBAL: Předpokládaný start 2. předkola Evropské a Konferenční ligy UEFA

27. 7. MOTORISMUS: GP Belgie, závod MS vozů formule 1 ve Spa

27. 7.–7. 8. TENIS: ATP Masters 1000 National Bank Open v Torontu (Kanada)

27. 7.–7. 8. TENIS: WTA 1000 National Bank Open v Montrealu (Kanada)

30. 7.–3. 8. VOLEJBAL: ME v plážovém volejbalu v Düsseldorfu (Německo)

31. 7.–3. 8. MOTORISMUS: WRC Finská rally, podnik MS v automobilových soutěžích

Srpen

3. 8. MOTORISMUS: GP Maďarska, závod MS vozů formule 1 v Budapešti

7.–10. 8. GOLF: Czech Masters série DP World Tour

7.–17. 8. TENIS: ATP Masters 1000 Cincinnati Open (USA)

7.–18. 8. TENIS: WTA 1000 Cincinnati Open (USA)

15.–17. 8. MOTORISMUS: Barum Czech rally Zlín, podnik ME a ČR

16. 8. ATLETIKA: Diamantová liga v Chorzówě (Polsko)

17. 8. MOTORISMUS: GP Rakouska, závod MS silničních motocyklů v Spielbergu

20. 8. ATLETIKA: Diamantová liga v Lausanne (Švýcarsko)

20.–24. 8. KANOISTIKA: MS v Miláně (Itálie)

20.–24. 8. MODERNÍ GYMNASTIKA: MS v Rio de Janeiru (Brazílie)

22. 8. ATLETIKA: Diamantová liga v Bruselu (Belgie)

22. 8.–7. 9. VOLEJBAL: MS žen (Thajsko)

23. 8.–14. 9. CYKLISTIKA: Vuelta a España

24. 8. ATLETIKA: Mexico City maraton (Mexiko)

24. 8. MOTORISMUS: GP Maďarska, závod MS silničních motocyklů na Balatonu

25. 8.–7. 9. TENIS: US Open v New Yorku (USA)

25.–31. 8. BADMINTON: MS v Paříži (Francie)

27.–28. 8. ATLETIKA: Finále Diamantové ligy v Curychu (Švýcarsko)

27. 8.–14. 9. VOLEJBAL: ME mužů (Lotyšsko, Kypr, Finsko, Polsko)

28.–31. 8. MOTORISMUS: WRC Paraguayská rally, podnik MS v automobilových soutěžích

30. 8. AMERICKÝ FOTBAL: Start nové sezony NFL (USA)

31. 8. MOTORISMUS: GP Nizozemska, závod MS vozů formule 1 v Zandvoortu

Září

1.–14. 9. CYKLISTIKA: MS horských kol ve Valais (Švýcarsko)

5. 9. FOTBAL: Černá Hora-Česko, kvalifikace MS 2026 (Černá Hora)

5.–12. 9. LUKOSTŘELBA: MS v Kwangdžu (Korea)

6. 9. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon v Ostravě

7. 9. MOTORISMUS: GP Itálie, závod MS vozů formule 1 v Monze

7. 9. MOTORISMUS: GP Katalánska, závod MS silničních motocyklů v Barceloně

10. 9. HOKEJ: Start základní části Tipsport extraligy

11.–14. 9. MOTORISMUS: WRC Chilská rally, podnik MS v automobilových soutěžích

12.–28. 9. VOLEJBAL: MS mužů (Filipíny)

13.–21. 9. ATLETIKA: MS v Tokiu (Japonsko)

13.–21. 9. ZÁPAS: MS v Záhřebu (Chorvatsko)

14. 9. MOTORISMUS: GP San Marina, závod MS silničních motocyklů v Misanu

14. 9. TRIATLON: Závody MS v Karlových Varech

16. 9. FOTBAL: Předpokládaný start základní fáze Ligy mistrů UEFA

20. 9. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon ve Frankfurtu (Německo)

21. 9. ATLETIKA: Berlín maraton (Německo)

21. 9. MOTORISMUS: Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích

21. 9. MOTORISMUS: GP Ázerbájdžánu, závod MS vozů formule 1 v Baku

21.–28. 9. CYKLISTIKA: MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)

21.–28. 9. SPORTOVNÍ LEZENÍ: MS v Soulu (Korea)

21.–28. 9. VESLOVÁNÍ: MS v Šanghaji (Čína)

24. 9.–5. 10. TENIS: WTA 1000 China Open v Pekingu (Čína)

26. 9. FOTBAL: Předpokládaný start základní fáze Evropské a Konferenční ligy UEFA

28. 9. MOTORISMUS: GP Japonska, závod MS silničních motocyklů v Motegi

30. 9. BASEBALL: Start MLB play off (USA)

Říjen

1.–6. 10. VODNÍ SLALOM: MS v Penrithu (Austrálie)

1.–12. 10. TENIS: ATP Masters 1000 Šanghaj Open (Čína)

1.–12. 10. VZPÍRÁNÍ: MS ve Förde (Norsko)

4. 10. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 69 v Bratislavě (Slovensko)

5. 10. MOTORISMUS: GP Indonésie, závod MS silničních motocyklů

5. 10. MOTORISMUS: GP Singapuru, závod MS vozů formule 1

6.–12. 10. TENIS: WTA 1000 Wu-chan Open (Čína)

7. 10. HOKEJ: Předpokládaný start NHL

8.–11. 10. MODERNÍ PĚTIBOJ: MS v Antalyi (Turecko)

8.–19. 10. SPORTOVNÍ STŘELBA: MS v Malakase (Peru)

9. 10. FOTBAL: Česko-Francie (Chorvatsko), kvalifikace MS 2026

11. 10. CYKLISTIKA: Monument Kolem Lombardie (Itálie)

12. 10. ATLETIKA: Chicago maraton (USA)

12. 10. DOSTIHY: Velká pardubická

12. 10. FOTBAL: Faerské ostrovy-Česko, kvalifikace MS 2026 (Faerské ostrovy)

15.–19. 10. TRIATLON: Finálové závody MS ve Wollongongu (Austrálie)

16.–19. 10. MOTORISMUS: WRC Středoevropská rally, podnik MS v automobilových soutěžích

18. 10. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon 69 v Kolíně nad Rýnem (Německo)

19. 10. ATLETIKA: Amsterdam maraton (Nizozemsko)

19. 10. MOTORISMUS: GP Austrálie, závod MS silničních motocyklů na Phillip Islandu

19. 10. MOTORISMUS: GP USA, závod MS vozů formule 1 v Austinu

19.–25. 10. SPORTOVNÍ GYMNASTIKA: MS v Jakartě (Indonésie)

22.–26. 10. CYKLISTIKA: MS v dráhové cyklistice v Santiagu de Chile (Chile)

25.–26. 10. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Předpokládaný start nové sezony SP

26. 10. MOTORISMUS: GP Malajsie, závod MS silničních motocyklů v Sepangu

26. 10. MOTORISMUS: GP Mexika, závod MS vozů formule 1 v Mexiko City

27. 10.–2. 11. TENIS: ATP Masters 1000 Paříž (Francie)

Listopad

1. 11. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon v Brně

1.–8. 11. TENIS: Turnaj mistryň v Rijádu (Saúdská Arábie)

2. 11. ATLETIKA: New York maraton (USA)

6.–9. 11. HOKEJ: Karjala Cup ve Finsku (Helsinky)

6. 11. Česko-Švédsko

Česko-Švédsko 8. 11. Finsko-Česko

Finsko-Česko 9. 11. Česko-Švýcarsko

6.–9. 11. MOTORISMUS: WRC Japonská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

6.–16. 11. SPORTOVNÍ STŘELBA: MS ve sportovní střelbě v puškových a pistolových disciplínách v Káhiře (Egypt)

9. 11. MOTORISMUS: GP Brazílie, závod MS vozů formule 1 v Sao Paulu

9. 11. MOTORISMUS: GP Portugalska, závod MS silničních motocyklů v Portimau

9.–16. 11. TENIS: Turnaj mistrů v Turíně (Itálie)

14.–16. 11. RYCHLOBRUSLENÍ: Předpokládaný start nové sezony SP

14.–23. 11. VOLEJBAL: MS v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)

16. 11. MOTORISMUS: GP Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů

17. 11. FOTBAL: Česko-Gibraltar, kvalifikace MS 2026

18.–23. 11. TENIS: Davis Cup – finálový turnaj v Bologni (Itálie)

21. 11. SKOKY NA LYŽÍCH: Předpokládaný start nové sezony SP

22. 11. MOTORISMUS: GP Las Vegas, závod MS vozů formule 1 (USA)

26. 11.–14. 12. HÁZENÁ: MS žen (Německo, Nizozemsko)

27.–30. 11. MOTORISMUS: WRC Saúdská rally, závěrečný podnik MS v automobilových soutěžích

28. 11. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: Předpokládaný start nové sezony SP

29. 11. BIATLON: Předpokládaný start nové sezony SP

30. 11. MOTORISMUS: GP Kataru, závod MS vozů formule 1 v Losailu

Prosinec

6.–14. 12. FLORBAL: MS žen v Brně a Ostravě

7. 12. ATLETIKA: Šanghaj maraton (Čína)

7. 12. MOTORISMUS: GP Abú Zabí, závěrečný závod MS vozů formule 1 (Saúdská Arábie)

11.–14. 12. HOKEJ: Švýcarské hry

11. 12. Česko-Finsko

Česko-Finsko 13. 12. Švýcarsko-Česko

Švýcarsko-Česko 14. 12. Česko-Švédsko

26. 12.–6. 1. HOKEJ: MS U20 v USA (Minneapolis)

29. 12. BOJOVÉ SPORTY: Oktagon v Praze