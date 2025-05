Závěr Premier League ve znamení bojů o Evropu. Chelsea i Aston Villa hrají o všechno

Když Chelsea před dvěma týdny porazila oslavami pochroumaný Liverpool, naděje na postup do Ligy mistrů vzrostla. „Blues“ brali důležité tři body, a fanoušci už se začali připravovat na příští sezonu provázenou znělkou Ligy mistrů. Jenže pak přišla prohra v St. James' Parku, a i kvůli červené kartě nedisciplinovaného Nicolase Jacksona prohráli svěřenci Enza Marescy v souboji s přímým konkurentem v závodě o účast v milionářské soutěži 0:2.

Zbývající dva ligové zápasy tak budou pro Londýňany extrémně důležité. Jejich soupeři? Manchester United a Nottingham – další kandidát na účast v Evropě. Už dneska se na Stamford Bridge představí tým Rubena Amorima, který ale svou pozornost směřuje především k finále Evropské ligy s Tottenhamem. Z tohoto zápasu totiž vede přímá cesta do Ligy mistrů. A to by mohla být alespoň lehká náplast na jinak katastrofální sezonu.

Proto jsou před pátečním utkáním favority právě domácí, kteří ale budou muset vyřešit jednu důležitou hádanku. Kdo se postaví na hrot útoku? Enzo Maresca na tiskové konferenci potvrdil, že Christopher Nkunku do zápasu nezasáhne, a mimo je také další útočník Marc Guiu. Proti svému mateřskému týmu se navíc nebude moct postavit ani krajní záložník Jadon Sancho. Chelsea jde ale o všechno, a pokud chce hrát Ligu mistrů, měla by zvítězit.

Villans ve výhodě?

Podobně je na tom také Aston Villa, která stejně jako Londýňané pokukuje po kvalifikaci do soutěže, ve které v tomto ročníku prošla až do čtvrtfinále. Tým z Birminghamu má ale na své straně jednu důležitou výhodu. Jeho zbývajícími soupeři jsou totiž oba finalisté Evropské ligy. To zní jako náročná překážka, ale při pohledu na tabulku rychle zjistíte, že jde o opak. Tottenham i Manchester United jsou totiž po sestupující trojici dvěma nejhoršími týmy v soutěži. Šest bodů z posledních dvou zápasů tak pro „Villans“ vypadá jako povinnost.

Dva zápasy předposledního kola Premier League se odehrají už v pátek, v sobotu je volno, a dva poslední duely jsou na programu v úterý. Důvod? Sobotní finále FA Cupu mezi Manchesterem City a Crystal Palace. Celek z Londýna je blízko historickému úspěchu, ale ať už utkání dopadne jakkoliv, jedno je jisté. Významným způsobem zamíchá kartami v postupové matematice do Evropy.

Stále totiž platí, že za určité konstelace může jít z Anglie do pohárů až deset týmů!

Pořád je tedy o co hrát. A to i pro týmy ze středu tabulky, jako třeba Brentford, Brighton, Bournemouth nebo také jedenáctý Fulham.

Lepší pozvánka ke sledování zbývajících zápasů Premier League neexistuje.