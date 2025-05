Umění změny Friis neukazuje: za celé jaro trefil jedno střídání, i proto se Sparta dál trápí

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Jde o svébytnou disciplínu, která má navíc více rovin. I fotbaloví trenéři musí držet schopnost změnit se, přizpůsobit. Jde – pochopitelně – o umění zasáhnout do utkání střídáním nebo taktickou myšlenkou. Ale také o to vcítit se do myšlenek soupeře a podle toho nastavit vlastní tým.