Střet rivalů v Ostravě: Sparta hledá cizince, asistent v pozadí. Srdce Baníku je zpět

Když vedl Spartu Lars Friis, byl při utkáních velmi výrazný. Ve Vítkovicích však asistent Michal Vávra nebyl zdaleka tolik vidět. Většinu času držel hlavní slovo při koučování mančaftu Luboš Loučka.

„Ani jsme to neplánovali. Moje role byla, abychom využili toho momentu, co jsem měl přinést do mužstva. Chtěl jsem, aby kluci viděli, že tam s nimi jsem,“ popisoval trenér.„Souvisí to se stavem, v jakém jsme se nacházeli před utkáním. Chtěli jsme energii, emoce, ale po těch posledních týdnech je složité si to nárokovat. A ještě k tomu, znovu se budu opakovat, dostanete dva rychlé góly. I to vás emočně srazí.“