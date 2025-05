Friisova střídání: tahy proti velkým nefungují, změny nevedou k bodům. Na lavici má přitom sílu

Je to alchymie, jak se říká, ale také možnost, čím fotbalový trenér může demonstrovat svoji kvalitu, umění. Střídáním je kouč schopný otočit zápas, nebo také zahodit snahu mančaftu, totálně rozklížit jeho hru. Sparťanský šéf Lars Friis rozhodně nemá v poslední době jistou ruku, nedaří se mu vstupovat do utkání povedenými tahy. Spíše naopak. Přitom síla kádru mu dává velmi slušné možnosti.

Na lavici měl náboje jak do kulometu. Jen se podívejte na ta jména: Filip Panák, Kaan Kairinen, Albion Rrahmani, Victor Olatunji, Angelo Preciado, Matěj Ryneš, Lukáš Sadílek. Reprezentanti, hvězdy, tahouni.

Přesto Lars Friis nepohnul ve Štruncových sadech se zápasem s Plzní ani o píď. Střídání se mu nezdařila, Sparta byla dál leklá, prohrála ve šlágru posledního kola 0:2. Výskok na druhé místo zaručující postup do 2. předkola Ligy mistrů, odkud se vloni mezi smetánku protáhla, je už jen chiméra.

„Působí to tak, že se tahy nepovedly, neoživilo se to, Friis nezměnil ráz utkání,“ souhlasí Jakub Rada, odchovanec Sparty, bývalý reprezentant a expert deníku Sport. „Na druhou stranu musím říct, že pro kluky, co tam šli, je to strašně těžké, Spartě zápas utíkal, rozpoložení nebylo dobré. Ten vlak byl rozjetý, těžko šlo něco změnit,“ doplní.

Ano, ale je jasné, že Friis jim vlastně nepomohl.