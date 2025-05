SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 1:2. Hosté dál bojují o druhé místo, hlavou rozhodl Jemelka

Vstoupit do diskuse (

Fotbalisté Plzně ve 4. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Olomouci po obratu 2:1. Západočeši v nejvyšší soutěži bodovali po dvou porážkách za sebou a před závěrečným duelem sezony se udrželi na druhém místě tabulky před Ostravou. Hanáky poslal v nastavení úvodního dějství do vedení Juraj Chvátal, ale po změně stran otočili stav Matěj Vydra s odchovancem Sigmy Václavem Jemelkou.

Plzeň oplatila soupeři porážku 1:2 z února a vyhrála počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů. Viktoria má před závěrečným kolem v boji o druhé místo výhodnější výchozí pozici než třetí Ostrava. Oba celky získaly shodně 71 bodů, Západočechům vzhledem k lepšímu postavení po základní části stačí za týden bez ohledu na výsledek Baníku doma porazit Jablonec. Olomouc po středečním triumfu ve finále poháru ani ve čtvrtém kole nadstavby nezvítězila, v tabulce už má jistotu konečného šestého místa.

„V prvním poločase jsme nehráli dobrý fotbal a o přestávce jsem na hráče zvýšil hlas. Za druhý poločas nemám týmu co vytknout. Ostatní výsledky neřešíme, soustředíme se jen sami na sebe,“ řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Zatímco Viktoria nasadila v boji o druhou příčku nejsilnější možnou sestavu, olomoucký trenér Tomáš Janotka udělal po středečním vítězství 3:1 nad Spartou ve finále domácího poháru hned osm změn v zahajovací jedenáctce. Na den přesně po dvou letech nastoupil v lize od začátku uzdravený Růsek.

„Šli jsme do utkání s cílem prezentovat se jako tým, který ve středu vyhrál pohár. Jsem rád, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a cíl splnili. Hráči, kteří dnes dostali příležitost, obstáli,“ uvedl Janotka.

Favorizovaní Západočeši sice podle očekávání více drželi míč, ale dlouho se nemohli dostat do šancí. Už po 20 minutách navíc přišli o zraněného mladíka Palusku, kterého na stoperu vystřídal Havel.

První výraznou možnost měli hosté až v 37. minutě, kdy Šulc v dobré pozici hlavičkoval vedle a svůj 14. gól v ligovém ročníku nepřidal. O chvíli později na zadní tyči „zavíral“ prostor po centru střídající Havel, míč ale mezi tyče těsně nedokázal usměrnit.

V úvodní nastavené minutě první půle nečekaně udeřila Sigma. Po Růskově akci se protáhl do zakončení Chvátal a střelou z levé strany z velkého úhlu překonal brankáře Jedličku. Slovenský krajní hráč skóroval podruhé v ligovém ročníku.

„Nebaví mě na mužstvo křičet a ani na to nejsem pyšný. Ale dnes jsem musel, někdy je to potřeba. Hráčům jsem zvýšeným hlasem řekl, že musíme upustit od hezkého fotbalu a vyrovnat se soupeři v bojovnosti a ve vynaloženém úsilí. Zareagovali na to dobře,“ řekl Koubek.

Trenér Viktorie před začátkem druhé půle dvakrát vystřídal a na trávník poslal Valentu s Doskim místo Cadua s Červem. Západočeši hned po 49 sekundách srovnali. Po centru z pravé strany se balon odrazil k Vydrovi a ten ho pohotově poslal k tyči. Zkušený útočník si připsal 10. gól v ligové sezoně.

Hosté po změně stran výrazně přidali. V 62. minutě Vraštil zblokoval Aduovu střelu do boční sítě, poté Šulcovu ránu pod břevno vyrazil brankář Koutný. V polovině druhého dějství už Viktoria otočila stav. Na Kalvachův centr z rohu si naskočil Jemelka a hlavou překonal domácího gólmana.

Jemelka branku neslavil

Člen širšího kádru české reprezentace při svém 200. startu v české lize zaznamenal jubilejní 10. trefu. Zkušený zadák navázal na gól z minulého kola proti Ostravě, branku vzhledem ke své olomoucké minulosti neslavil.

„Jsem rád, že to tam teď dvakrát spadlo. V minulém kole jsem dal po dlouhé době ligový gól a teď jsem dal druhý. Jsem rád, že týmu takhle můžu pomoci a že to dnes vedlo ke třem bodům,“ uvedl Jemelka.

„Meta 200 zápasů v lize je krásná a jsem za ni moc rád. Ale dnes jsou důležitější tři body a za ty bych případně vyměnil i ten gól. Teď to musíme doma dotáhnout k druhému místu,“ doplnil.

Za dalších pět minut napálil odražený míč zpoza vápna přesně k tyči Šulc, ale radovat se nakonec nemohl. Sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího gól neuznal kvůli útočnému faulu Dweha. Západočeši i tak už náskok s přehledem udrželi, Sigmě nepomohlo ani prostřídání sestavy. V závěru se v domácím dresu dostal na trávník i bývalý plzeňský univerzál Sýkora, který se kvůli zdravotním problémům loučí s profesionální kariérou.

„Na zápas měl velký vliv náš špatný vstup do druhého poločasu. Byli jsme nedůslední u postranní čáry a Plzeň po šťastném odrazu uvnitř vápna srovnala. Druhý gól jsme pak inkasovali ze standardky. Kdyby nás Plzeň přehrála, dokážu to vzít, ale gól ze standardní situace vždy bolí. Zvlášť když je rozhodující,“ uvedl Janotka.