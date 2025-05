Dánsko po nájezdech ve čtvrtfinále, Rakušané po 31 letech v play off. Kanada skolila Švédy

Vstoupit do diskuse (

Na hokejovém mistrovství světa se odehrála všechna utkání obou základních skupin. Domácí Dánsko po výhře nad Němci v nájezdech postoupilo do čtvrtfinále. Samý úspěch slaví Rakušané, kteří se do play off podívají po 31 letech. Ve šlágru posledních klání uákladní části Kanada porazila hostitele ze Švédska a ovládla skupinu A. Pavouk MS ZDE>>>