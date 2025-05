Flek je po titulu s Kometou opět hladový: Chci si to užít i tady. Nelítáme v oblacích

V sezoně odehrál 45 zápasů v základní části, dalších dvacet přidal v play off. Finále trvalo sedm utkání, brněnský tým přetlačil pardubický kolos až v sedmi bitvách. Ale teď je kapitán Komety zpátky v bojové pohotovosti. S čerstvou hlavou a plný sil. „Cítím se výborně,“ hlásil po včerejším tréninku v dějišti šampionátu.

Co říkáte zázemí?

„Je provizorní, není to vyloženě typický zimák. Ale je to vyhovující. Už jsem si něčím podobným prošel při svém prvním mistrovství v Rize během covidu. Je to podobný. Máme všechno, co potřebujeme. Led je za mě super, je velký, to mám rád. Bude hodně prostoru, bude to hodně o bruslení. V tom by mohla být naše síla.“

Kabiny ale příliš komfortní nejsou.

„Jsou to spíš takové kóje. Sprchy jsou v kontejnerech… Ale nic nám nechybí.“

A když se vrátíme k širokému ledu, vám konkrétně vyhovuje, ale kouč Radim Rulík asi už tak nadšený není, co myslíte?

„Nevím, jak to má pan trenér, to je otázka na něj. Ale třeba i Kody (Petr Kodýtek) je hodně rychlý. Mně to vyhovuje, je tam hodně prostoru, můžu využít svoji přednost, což je právě rychlost. Bude to náročný, hodně o pohybu, člověk se nabruslí dvakrát tolik. Ale na to jsme připravení.“

Jste po emočním vypětí v play off zpátky v bojovném módu?

„Jo, to jsem byl od první chvíle, kdy jsem se připojil k reprezentaci. Jsem rád, že mě trenéři dali pár dní volna a mohl jsem si chvilku užít oslavy s týmem. Na dalších akcích už jsem nebyl, ale nevadí mi to. Strašně jsem se těšil na nároďák. Jsem rád, že jsem dostal důvěru jet na mistrovství. Chci si to užít i tady.“

Cítíte velké odhodlání obhájit titul? Očekávání budou asi velká…

„To asi jo, ale nikdo si to nechce připouštět do hlav. Co se nám povedlo loni, je úžasný, ale je tady nový šampionát, nové dny, nové výzvy. Nelítáme hlavou v oblacích, že jsme loni vyhráli a půjde to samo. Připravíme se, co nejlíp můžeme.“

Jak jste na tom po náročné sezoně se silami?

„Skvěle. Říkal jsem to panu trenérovi hned, když mi zavolal. Play off stálo hodně sil, ale jsme profíci, na to trénujeme. Já jsem se cítil skvěle i po bojích ve vyřazovací části. Hned jsem mu řekl, že pokud mi dá šanci zabojovat o místo, milerád se připojím. A vyšlo to. Jsem plný energie a doufám, že to bude na ledě vidět.“

Už jste stihli trochu poznat Herning?

„Hned vedle hotelu je hezká ulička plná kaváren, už jsme tam zašli. Abychom neseděli na pokoji. Jinak se věnujeme regeneraci.“

Je to jiné než v Praze, nemůžete mít ani rodiny tak nablízku.

„Co jsem se bavil s kluky, některým nejbližší přijedou i sem. V Praze to bylo jednodušší, ale nejsme tady zas tak na dlouho, že bychom od nich byli odpoutaní na několik měsíců. Když někomu nepřijedou, v dnešní době telefonů a videí jste i tak v každodenním kontaktu. Takže v pohodě.“

Jste připravení, že atmosféra nebude tak bouřlivá jako v Praze?

„Už jsme se o tom s kluky bavili. V Praze to bylo úžasný, hnala nás vyprodaná hala. Tady tomu asi tak nebude, ale při utkání to nikdo vnímat nebude, každý se bude soustředit jenom na naše výkony.“