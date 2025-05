České scénáře na čtvrtfinále přiblíží duel s USA: Výhra, nebo strach!

PŘÍMO Z HERNINGU – Ježek v kleci vypadá proti tomuhle hlavolamu jako primitivní skládačka pro mrňata... Dnes je na programu poslední den základních skupin MS, že by ale Češi aspoň tušili, koho vyzvou ve čtvrtfinále? To sotva! Blesk sestavil co nejjednodušší možné scénáře toho, jak to může ve čtvrtek vypadat. Ale jak vidíte, kombinací je stále neuvěřitelný počet. Nároďák má vlastně jedinou jistotu – pokud dnes porazí Američany (od 16:20, ČT sport), nebude se z Herningu stěhovat. Jestli to ale nezvládne, bude se o cestu do Stockholmu i soupeře strachovat až do pozdního večera. Jak totiž Blesk informoval, pořád je ve hře netradiční pravidlo, že se čtvrtfinále bude hrát uvnitř skupiny – to pokud by na sebe měli narazit hostitelé z Dánska a Švédska!