Nervy u Salákových doma: Zasahovala policie

Jindy je rodina bývalého hokejisty Alexandra Saláka (38) samý úsměv. Tentokrát u nich ale panovala podstatně ponurejší atmosféra. Sašova manželka Míša totiž přiznala, že doma zažili krušné chvilky, kvůli kterým museli přijet strážci zákona!

Do idylky daleko. Takový dojem vytvořila u svých fanoušků Míša poté, co přiznala, že při výběru esenciálních olejů sáhne po něčem, co jí pomůže trochu zmírnit psychické napětí. „Teď je to potřeba,“ nastínila.

K fotografii pneumatiky auta a brány, za kterou byl zaparkovaný policejní vůz pak připsala text, kterým vysvětlila předešlá slova trochu víc. A docela z něj mrazí! „A tady ten stres. Domů jsme volali policii úplně poprvé a teda nic moc pocit,“ podělila se o negativní zážitek, který později důkladněji rozebrala.

Před pár dny ji napadlo, že by byla ráda, kdyby se někdo ujal jednoho kola, které má rodina ve sbírce. Šlo o starší kousek, který dostala ještě na základce a u Salákových ho nikdo nepoužíval. Její přání se sice splnilo, ale jen z poloviny. Kolo si někdo opravdu vzal, ale úplně jiné. Nad ránem se k nim totiž vloupal zloděj!

Ve víře, že by to snad mohlo pomoci, pak Míša sdílela záběry z kamer. „Kamery, zámek, světlo, alarm… A tu crossbody kabelku, jak si drží. Sráč jeden. Doufám, že ti příště nějaký rotvajler natrhne prdel!“ rozpálila se blondýnka, která dodala, že zloděj s bicyklem poté jezdil po okolí a snažil se loupit dál. Trekové kolo Apache Wakan přitom bylo vyrobeno na míru pro Mišína muže Sašu. Ten ho měl doma sotva týden a projet se na něm stihl jen jednou.

Nedělní noc ale byla evidentně dost krušná, protože hodinu před zlodějem zavítala k Salákovým i kuna, která u nich v minulosti napáchala dost škody na autech. Teď byl ale mnohem nepříjemnějším hostem onen zloděj.

„Co k tomu dodat. Kradlo se, krást se bude dál… Je to ale strašně nepříjemné, když vám někdo přijde v noci domů a vy spíte. Nedovedu si v dnešní době vůbec představit bydlet bez kamer a všech těch zabezpečovacích zařízení, které jsme díky tomuhle sráči vylepšili, že snad i ta kuna se k nám bude bát. Všechno zlé je k něčemu dobré. A když nejde o život, tak nejde o nic. Asi tak,“ uzavřela Míša trpkou zkušenost.