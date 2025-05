Kozel: Někteří hráči brečeli, sezona patří k mým nejlepším. Vedení je rozumné

Chtěli jste v Plzni dosáhnout asi na úplně jiný výsledek, viďte?

„Jsem zklamaný, věřili jsme, že v Plzni máme šanci něco uhrát, i když to tady bývá těžké. Plzeň také hrála o hodně. Zápas jsme nezvládli už v první půli, tam přišly rozhodující momenty. Dostali jsme brzký gól z první střely na bránu, druhý padl z prvního plzeňského rohu, nakonec jsme takhle dostali dva. Tyhle momenty jsme nezvládli. Drželi jsme míč víc, než domácí, ale ti vedli. To jim vyhovuje, po zisku míče mají rychlý přechod dopředu, výborné hráče do prostoru nahoru. Rozhodl první poločas, chtěli jsme důstojně dohrát druhý. Úvod byl v naší režii, ale kontaktní branku jsme nevstřelili. Přišla ještě dvě zranění najednou, kvůli zranění jsme museli střídat celkem tři hráče, tím jsme si kalich hořkosti vypili až do dna. Gratuluji Plzni, pro nás to byl hořký konec jinak hezké sezony.“

Nakonec jste bez pohárů, i když Sparta s Olomoucí nevyhrála. Evropská kvalifikace byla blízko, souhlasíte?

„Mrzí nás to, věděli jsme, že v jednu chvíli Olomouc vedla a nyní konečně mohly nahoře zasvítit nějaké šťastné hvězdy. Ale Sparta vyrovnala a uhrála si to sama.“

V nadstavbě jste ve skupině o titul čtyřikrát vyhráli, ale nakonec skončili těsně za Spartou. Mísí se ve vás hodně rozporuplné pocity?

„Jsme smutní, zklamaní, někteří kluci v kabině i brečeli. Loni se dostala do pohárů Boleslav a měla 50 bodů, Bohemka ještě předtím uhrála 52. My máme 63 a nestačí to. Měli jsme si s tím lépe poradit v poháru, kde si to uhrála Sigma. V součtu celé sezony ale nejsem zklamaný, musím být spokojený. Uhráli jsme výborné výsledky i výkony, získali jsme dvanáct bodů v nadstavbě, kde jsme se vrátili do hry. Ani jsme nedoufali, že ještě budeme chytat Spartu.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Za sebou jste nechali mimo jiné Liberec, Boleslav, tedy kluby, které měly ambice na top šestku.

„Je to hezké, že jsme před nimi, ale náš fokus byl v závěru sezony už na něco jiného. S jídlem roste chuť. Koukali jsme i na Spartu, abychom ji dostali pod sebe, což by byl obrovský úspěch. Ale s odstupem to hodnotím hodně kladně. V nejlepší šestce jsme hráli významnou roli s tímhle je velká spokojenost.“

Co bude s Jabloncem v létě? Přijde výprodej?

„Nabídky na hráče jsou, ale vedení je rozumné. V našem případě to bude odvislé i od jiných, mimofotbalových věcí (šéfa klubu Miroslava Peltu čeká ve čtvrtek soud). Pokud to dobře dopadne, bude snaha, aby v klubu byla kontinuita, pokusíme se mužstvo udržet pohromadě, pokud někdo odejde, tak kádr doplnit a hráče nahradit. Nechceme, aby se to celé rozsypalo.“

Vám chuť na další práci v Jablonci nechybí?

„Určitě ne, loni s Libercem nám chyběl jeden gól, abychom byli v první šestce. Tenhle rok patří v mé trenérské kariéře k těm nejlepším, podobně jako před lety v Dukle, kdy se nám dařilo. Dneska je naše zklamání ovlivněné výsledkem, ale za týden na to budu koukat třeba jinak. Jsem rád, že jsme si s týmem sedli. Je to jeden ze základů úspěchů, že táhneme za jeden provaz. Kluci pochopili, co jsme po nich chtěli.“

Máte radost z toho, jakým stylem jste se prezentovali?

„Já jiný fotbal ani učit neumím (úsměv). Někdy je to těžké, když hrajete v ročním období, kdy nejsou takové terény. K fotbalu, jaký chceme hrát, kvalitní hřiště potřebujeme. Hráče baví, když je to fotbalové. Chápu, že někdy musí účel světit prostředky. Letos se nám poměrně dařilo, náš způsob hry mohl přinést úspěch i v podobě postupu do Evropy, což se bohužel nepodařilo.“