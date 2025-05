Zklamání na Spartě: Panák šel do kolen, posila na tribuně. Splnili jsme malý cíl, řekl kouč

Po minulých dvou sezonách propadli do obrovské euforie. Sparťané slavili před vlastními fanoušky zisk mistrovského titulu, před rokem dokonce double. Šlo o veleúspěšné období, na které se v posledních týdnech zapomnělo. A zcela oprávněně.

V sobotu večer po remíze se Sigmou panovalo na letenském stadionu citelné napětí. Desítky pořadatelů v oranžových a zelených vestách vystavěly barikádu kolem postranní čáry před hlavní tribunou. Poblíž postávali těžkooděnci, kteří se později přemístili do míst, kudy procházejí hráči a trenéři obou týmů do tiskového centra na pozápasové rozhovory.

To vypovídá o tom, že obavy z reakce domácích příznivců existovaly. Nakonec k ničemu nedošlo, byl klid. Stejně jako na hřišti. Sparťané absolvovali pod letenským kotlem děkovačku, krátkou a pochmurnou. Poté obešli stadion, fanouškům tleskali.

„Všichni cítíme, že takový výsledek je sladkokyselý. Udělali jsme bod, získali jsme čtvrté místo, ale klub jako Sparta má asi jiné ambice. Oslavy v kabině určitě nejsou na místě,“ líčil Loučka, kterému se viditelně ulevilo. Stejně jako dalším.

Záběry na sparťany po závěrečném hvizdu byly všeříkající. Třeba Filip Panák, kapitán letenského týmu, sklonil hlavu k zemi a opřel se rukama do kolen. V tom se kolem něj mihnul mladík Adam Ševínský, poklepal ho po zádech.

Smutek hrál prim, byť Sparta spolu s dočasným trenérem Loučkou zvládla dotáhnout záchranný plán, který nesl jméno kvalifikace Konferenční ligy. „Samozřejmě jsme rádi, že budeme hrát příští sezonu o Evropu, protože zápasy v ní jsou zajímavé. Převládá však zklamání z celé sezony, z toho, jak probíhala,“ soukal ze sebe Panák.

A jsou k tomu reálné důvody. Letenští opakovaně padli do krize, naposledy vyhráli před měsícem v semifinále MOL Cupu proti Plzni (1:0). Od té doby si připsali pět proher a jednu remízu.

K tomu všemu se ideálně nevyvíjel ani poslední zápas ligového ročníku. Ochozy oněměly v padesáté minutě, když se trefil útočník hostů Antonín Růsek. „Spartu jsme gólem určitě vyděsili. Sebevědomí se nehledá lehce, když se nedaří. To dopadne na jakýkoliv tým, i větší klub,“ poznamenal Tomáš Janotka, trenér Sigmy. „Pro nás bylo důležité, že jsme dali první gól, i když Sparta uhrála nakonec kýžený výsledek,“ pokračoval.

Nejhůř bylo sparťanům poté, co Matěj Hadaš, záložník Olomouce, krátce po Růskově zásadhu nastřelil břevno. Mohlo být hotovo. „V tu chvíli jsem se cítil podobně jako za stavu 0:3 v Ostravě,“ líčil Loučka. „Zaplaťpánbůh, že střela skončila na břevně, a ne v bráně. To už by bylo hodně těžké.“

Sparťané byli ve viditelné křeči, složitě se dostávali do gólových příležitostí. V první půli neuspěl Jan Kuchta, stejně jako ve druhé Albion Rrahmani nebo Martin Vitík.

„Nemáme lehkost, všechno je na sílu. Hrozně těžko dáváme góly a lehce je dostáváme. Hrozně by nám pomohla první branka, měli jsme nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ řekl Panák.

Remíza jeho týmu nakonec stačila, protože Plzeň porazila na domácím hřišti Jablonec vysoko 4:0. Konečná tabulka nakonec vypadá následovně: 4. Sparta 63, 5. Jablonec 63. O lepším postavení letenského týmu rozhodlo pořadí po základní části. „Pro mě zápas v Plzni nehrál žádnou roli. Věděl jsem, že s ním nic neuděláme. Museli jsme získat tři body, což se nám nepovedlo. Naštěstí nám stačil jeden bod,“ dodal Panák.

Domácí si k němu pomohli i zpevněním defenzivy, Loučka poslal na hřiště Eliase Cobbauta nebo Ševínského. Dohromady bylo v tu chvíli šest stoperů. „Museli jsme reagovat na výsledek utkání v Plzni, postupně jsme ho sledovali. Měli jsme cíl – i když malý – a bylo důležité, abychom ho naplnili. Proto jsme volili defenzivní variantu, abychom ubránili výsledek,“ přiznal Loučka.

Nervozita v nastaveném čase stoupala, až nakonec přišla úleva. Sparta však má před sebou řadu úkolů – dotáhnout příchod nového realizačního týmu a vyřešit rozsáhlou obměnu kádru. Očekává se, že velký počet posil. Jedna z nich už má za sebou natáčení představovacího videa. Záložník Santiago Eneme z Liberce dokonce v sobotu odpoledne sledoval, jak se jeho budoucí parťáci trápí na cestě do kvalifikace Konferenční ligy.