Panák po konci sezony Sparty: Byla neúspěšná. Jsme v křeči, všechno je na sílu

Jste kapitán Sparty. Berete si sezonu bez trofeje hodně osobně?

„Jak už jsem říkal před časem, bral bych si to stejně, i kdybych kapitán nebyl. Jsem hráč Sparty, jsem tu dlouho. Ať je úspěšná, nebo ne, tak mě to vždycky zasáhne - do pozitivna, nebo do negativna. Mrzí mě to, mám na tom podíl jako každý hráč.“

Místopředseda představenstva František Čupr řekl v klubovém rozhovoru, že na týmu viděl uspokojení. Souhlasíte s ním?

„Sezona se rozjela dobře, měli jsme sérii deseti úspěšných zápasů, dostali jsme se do Ligy mistrů. Jestli to bylo uspokojením… Těžko se mi hledají slova, nemůžu říct, že by to bylo tím. Tahle sezona byla neúspěšná. Víme, jak funguje Sparta, každý rok čeká Evropu a trofeje. Ať to bude se mnou, nebo beze mě.“

Naznačujete, že by další sezona mohla být bez vás?

„Myslel jsem to obecně. Když nebudou trofeje, budou se hledat řešení, aby se to příště povedlo.“

Cítíte po remíze se Sigmou úlevu, i když to na hřišti zase drhlo?

„Samozřejmě jsme rádi, že zase dostaneme šanci hrát o Evropu, ty zápasy jsou zajímavé. Ale převládá zklamání ze sezony, z jejího průběhu.“

Často jste byli v křeči. Pozoroval jste to?

„Hrozně těžko se hledají fotbalové věci, vše je na sílu, chybí lehkost, těžko dáváme góly, lehce je dostáváme. Moc by nám pomohl první gól, ale zase jsme to neprostřelili. Provází nás to celou sezonu - máme šance skórovat, neproměníme je, jsme lehkovážní a pak dostaneme hloupý gól. Pak dotahujeme, jenže nemáme sílu, abychom to zvládli.“

Najdete důvody defenzivního propadu?

„Kdybychom věděli, kde je příčina, tak ji vyřešíme. Je tam víc věcí, vyhraný, prohraný souboj, je toho spousta. Nejde jen o poslední část sezony, provází nás to od postupu do Ligy mistrů. Ustoupili jsme od nějakých věcí, defenzivně jsme začali řešit situace jinak, to se pak těžko honí. Bohužel tam jsou individuální chyby, ale i další věci, kterým se dá zabránit, které vznikají jinde. Útočí i brání celé mužstvo, bohužel jsme křehcí do defenzivy.“

Když jste dostali branku, neměl jste černé myšlenky?

„Zažili jsme hodně těžkých okamžiků, na hřišti je to rána. Nejsme dobře psychicky naladěni, proher je hodně, třeba ve finále poháru. Každá taková bolí. Ale věřil jsem, že jsme doma, máme ještě pětatřiceti minut s tím něco udělat.“

Vyrovnali jste a na konci bylo na hřišti vlastně šest stoperů. Bylo v plánu se k remíze probránit?

„Máme zraněné, sezona se nějak vyvíjí, probíhá. Trenér Loučka se rozhodl, že tohle bude to nejlepší, co nám pomůže. Ale nevnímal jsem, že je tam šest stoperů, Patrik Vydra s Adamem Ševínským dokážou hrát na středu.“