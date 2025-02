Shiffrinová ve slalomu bez medaile. Dubovská vzpomínala na tatínka

Nebyla to královna Mikaela. Na mistrovství světa se Shiffrinová objevila jako žena tvrdě bojující o návrat do špičky po nepříjemném listopadovém pádu v Killingtonu. Tam si způsobila bolestivé bodné zranění a před šampionátem se objevila v jediném slalomu v Corchevelu, kde skončila desátá.

„Bylo to dvakrát lepší než v Courchevelu. Je to opravdu dobrý krok dopředu,“ usmívala se Shiffrinová pro Eurosport po mistrovském slalomu, kde jí z pátého místa o pět setin unikla medaile. „Jsou tu zjevné výzvy, kterým teď čelím. Možná se dostanu do bodu, že do konce sezony budu moct bojovat o stupně vítězů. Je to proces, na kterém musím pracovat krok od kroku. Před osmi týdny jsem byla na operaci, před šesti týdny jsem stále byla v posteli s drenáží. Jsem vděčná, že tu jsem.“

Shiffrinová během šampionátu přiznala, že stále bojuje s mentálními následky nehody. Kvůli nim vynechala i start v obřím slalomu. Startovala ale v týmové kombinaci, kde spolu se sjezdařkou Breezy Johnsonovou získala svůj osmý titul mistryně světa.

„Zaslouží si velký obdiv a respekt, že do toho vůbec šla. Klidně mohla odpískat celou sezonu, rozhodla se bojovat a postavit se na start mistrovství světa. A jednu zlatou medaili si z něho odveze,“ hodnotila v přímém přenosu České televize Šárka Strachová, světová šampionka ve slalomu z roku 2007.

V prvním kole slalomu speciál byla Shiffrinová třetí, umístění na stupních ale těsně neudržela. Dostaly se před ni nakonec stříbrná Švýcarka Holdenerová i krajanka Moltzanová a odsunuly ji na páté místo.

„Tohle je pro mě ten nejlepší trénink na další závody. Když se podíváte na nejlepší holky, lyžují tak dobře… Budu muset pracovat krok po kroku, abych se jim vyrovnala,“ řekla Shiffrinová. Další závody ji čekají už příští víkend v Sestriere, kde se vrátí i na trať obřího slalomu.

Dubovská: Jízdy nebyly takové, na jaké mám

Reprezentantka Martina Dubovská vybojovala šestnácté místo, což je její nejlepší výsledek na světových šampionátech a zároveň nejlepší umístění v aktuální zimě.

„Tato sezona je pro mě velmi náročná. V létě mi zemřel tatínek, který byl se mnou celý život. Je to bez něho těžké. Výsledky nejsou takové, jaké jsme doufali. Ale nevzdáváme to, bojujeme dál,“ řekla Dubovská Radiožurnálu Sport.

Při sedmém startu na světových šampionátech v Hinterglemmu předvedla svůj jasně nejlepší závod v historii. Dvaadvacátou příčku z prvního kola i díky několika výpadkům soupeřek posunula na šestnácté místo. Na hraniční patnáctou pozici, za kterou se udělují body pro startovní listinu Světového poháru, už nedosáhla.

„Kdyby to bylo do patnáctého místa, tak bych spokojená byla. Ale jízdy nebyly takové, na jaké mám. To mě mrzí. Ale jsem zdravá, poprvé za nevím kolik let. Doufám, že se to nějakými pěknými výsledky do konce sezony podaří vylepšit,“ řekla Dubovská.

Šampionkou se stala Švýcarka Camile Rastová. Juniorská mistryně světa z roku 2017 získala svou první velkou medaili.

„Je to crazy. Ještě si to pořádně neuvědomuju. Od rána jsem měla dobrý pocit. Byl to příjemný den, na sněhu jsem se cítila skvěle,“ pochvalovala si Rastová pro Eurosport.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Ženy - slalom: 1. Rastová 1:58,00 (58,91+59,09), 2. Holdenerová (obě Švýc.) -0,46 (59,71+58,75), 3. Liensbergerová (Rak.) -1,32 (59,49+59,83), 4. Moltzanová -1,34 (1:00,46+58,88), 5. Shiffrinová (obě USA) -1,37 (59,63+59,74), 6. Slokarová (Slovin.) -1,53 (1:00,48+59,05), ...16. Dubovská -4,80 (1:02,77+1:00,03), Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.