Shiffrinová má zlato z MS, ale naštvala Vonnovou: Mám city, tak mě zastřelte

Psychická nejistota donutila americkou lyžařku Mikaelu Shiffrinovou na mistrovství světa zrušit účast v obřím slalomu, v premiéře týmové kombinace ale svůj slalomový úsek zvládla tak, že se sjezdovou parťačkou Breezy Johnsonovou slaví titul.

„Od doby, co nám bylo jedenáct, se muselo stát tolik věcí, aby to skončilo takhle. Potřebovali jsme úplně novou disciplínu,“ smála se Shiffrinová.

S Johnsonovou jsou stejný ročník, ale každá z nich se věnuje jiným disciplínám. Na mistrovství světa je spojila až premiérová týmová kombinace, která v programu nahradila tradiční alpskou kombinaci. V nové disciplíně dostala čerstvá světová šampionka v nejrychlejší disciplíně Johnsonová na starost sjezd a svůj úsek zvládla jako čtvrtá nejlepší, se ztrátou 51 setin na krajanku Lauren Macugaovou.

Shiffrinová ve slalomu předvedla až třetí nejrychlejší jízdu, součet obou kol ale z ní a Johnsonové udělal vítězný pár.

„Byl to pro mě úžasný den. Když jsem stála na startu, měla jsem nervy, protože Breezy jela ráno úžasně,“ líčila Shiffrinová, která získala svou osmou zlatou medaili z mistrovství světa.

„Ona je taková legenda. Říkala, že byla nervózní, ale já jsem kvůli ní byla nervózní taky. Protože si všichni říkali, že jestli to někdo zkazí, určitě to nebude ona,“ smála se Johnsonová.

Jsem člověk, mám city, tak mě zastřelte...

Šampionky vyhrály o 39 setin sekundy před Švýcarkami Larou Gutovou-Behramivou a Wendy Holdenerovou.

Pro Shiffrinovou jde o comeback po náročných dvou měsících. Koncem listopadu spadla těsně před cílem obřího slalomu v Killingtonu, kde mohla získat své sté vítězství ve Světovém poháru. Místo toho si způsobila bolestivé bodné zranění v boku a musela na operaci. Nehoda ji ovlivnila i mentálně, a tak na MS zrušila účast ve čtvrtečním obřím slalomu.

To naopak změnilo její názor na účast v týmové kombinaci. Před šampionátem oznámila, že v ní závodit nebude, ačkoli krátce před tím Vonnová lobbovala, aby spolu vytvořily tým snů. Poté, co se Shiffrinová vrátila do hry. Vonnová se však objevila v nominaci až ve třetí americké dvojici spolu s AJ Hurtovou.

„Proč mě to jenom nepřekvapuje?“ napsala naštvaná Vonnová na sociální síť X spolu s emotikonem pokrčených ramen. Svůj tweet brzy smazala a svůj postoj po závodě vysvětlila.

„Neměla jsem problém s nominačním procesem. Bylo to stoprocentně správné rozhodnutí. Breezy a Mikaela měly jet spolu, jsou to dvě nejrychlejší lyžařky,“ uvedla Vonnová podle agentury AP. „Můj jediný problém byl v tom, že mi to nikdo neřekl. Dozvěděla jsem se to na Instagramu a prostě si myslím, že je to neprofesionální. Stačilo zavolat nebo poslat esemesku. Jsem člověk, mám city. Tak mě zastřelte…“

Kombinační sjezd se Vonnové moc nepovedl. Skončila jednadvacátá, slalomářka Hurtová dvojku posunula na celkové šestnácté místo.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Ženy - kombinace dvojic: 1. Johnsonová, Shiffrinová (USA) 2:40,89 (sjezd 1:42,11+slalom 58,78), 2. Gutová-Behramiová, Holdenerová (Švýc.) -0,39 (1:42,89+58,39), 3. Venierová, Truppeová (Rak.) -0,53 (1:42,46+58,96), 4. Macugaová, Moltzanová (USA) -0,64 (1:41,60+59,93), 5. Puchnerová, Liensbergerová (Rak.) -0,69 (1:41,88+59,70), 6. Hütterová, Huberová (Rak.) -0,75 (1:42,35+59,29).