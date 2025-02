Stá výhra ve SP? Kdepak. Shiffrinová zažila blamáž poprvé od roku 2012

Poprvé se Mikaela Shiffrinová od listopadového zranění objevila v závodech Světového poháru v obřím slalomu. Na italský trip do Sestriere ale bude chtít možná zapomenout. V sobotu dokonce podala tak bídný výkon, že nepostoupila do druhého kola pro třicet nejlepších, byť dojela do cíle. Něco podobného se americké lyžařce přihodilo poprvé od října 2012. Na sté vítězství ve SP si tak bude muset počkat, protože nadále evidentně není ve své kůži. Podruhé ve dvou dnech zvládla obří slalom v Sestriere nejlépe domácí Federica Brignoneová.

Na MS v Saalbachu šokovala, když řekla, že obří slalom vynechá, protože se mentálně necítí dobře. Právě v listopadu v Killingtonu se Mikaela Shiffrinová ošklivě zranila a chybí jí odvaha, která tolik americkou ikonu v kariéře provází. Vystavěla si prostě mentální blok, který momentálně nejde překonat.

V Sestriere už se rozhodla, že bude startovat. V pátek a v sobotu byly totiž na programu dva obří slalomy za sebou. V tom první obsadila 25. místo a asi kdekdo čekal, že to bude lepší. Vítězství či stupně vítězů? To je v současné chvíli utopie, ale vídat Shiffrinovou takto hluboko mezi poraženými, je unikát.

„Bojuji s mentálními překážkami, které mě brzdí v návratu na start obřího slalomu v takové intenzitě, jakou je potřeba vynaložit pro závodění. Upřímně jsem nečekala, že budu v obřím slalomu zažívat takové chvíle způsobené posttraumatickým syndromem ze svého zranění v Killingtonu,“ nechala se slyšet sedminásobná světová šampionka.

Jenže v pátek brala alespoň šest bodů do klasifikace SP. „Je to teď můj cíl, sbírat aspoň nějaké body, abych se udržela v první třicítce obřího slalomu. Bohužel je to velmi odlišná pozice od posledních let, kdy jsem bojovala pravidelně o stupně vítězů,“ řekla Shiffrinová.

Poslední únorovou sobotu však bylo v Sestriere ještě hůř. Shiffrinová totiž vůbec nezvládla první kolo. Technicky je vidět, že je to prostě málo vídaný talent, stále se na ni na svahu krásně dívá, ale chyběla rychlost a místy taky pověstná odvaha americké rakety. V cíli ztratila dvě a půl sekundy na vítězku první rundy Alice Robinsonovou z Nového Zélandu a celkově tak obsadila až 33. příčku.

Je to poprvé od října 2012, co u jejího výsledku po prvním kole svítila zkratka DNQ, tedy označení, že se nekvalifikovala do druhého kola. Z vítězství se nakonec radovala stejně jako v pátek Brignoneová, na druhém místě skončila Lara Gut-Behramiová pouze o dvě setiny před vedoucí ženou disciplíny Robinsonovou.