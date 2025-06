Jágr na statku: Spor o slepici

Při focení pro svou knížku si Jaromír Jágr (53) zažil pernou chvíli. Fotografka i jeho Dominika se ho snažily dotlačit do chycení slepice. Ztěžka jim vysvětloval, co po něm vlastně chtějí, a našel oporu ve slavném filmovém příkladu.

Zapózoval s hráběmi a přesto to pro fotografku knížky nestačilo. Napadlo ji, že by se Jaromír Jágr mohl zvěčnit třeba se slepicí! To ale hokejová legenda odmítla. Navzdory přemlouvání ze strany své partnerky.

„Jak můžu chytit jednu?“ ptal se při chůzi k vozíku, na který si sedl. Přitom se zamračeně otočil k Dominice. „Tak jsi kluk ze statku, ne?“ dobírala si ho přítelkyně. Ani tón ale slavnou 68 nezlomil k nesmyslné činnosti.

S brbláním pod vousy se posadil na vozík. Několikrát se nadechl a vydechl, aby ženám jejich přání vysvětlil. A našel neuvěřitelný příklad ze světové kinematografie! „Ne, to nejde! Viděla jste někdy, aby člověk chytil slepici?“ směřoval otázku rovnou na fotografku. „Viděla jste film Rocky? Rocky Balboa, jak trénoval,“ ptál se dál.

„Jo, jak zkoušel chytit tu slepici,“ asistující mužský hlas celému osazenstvu napověděl. „A nechytl jí! Ani Rocky Balboa, nejlepší boxer všech dob, nechytil tu slepici. Ta se nedá chytit,“ ukončil další přemlouvání Jágr. A tak se musela najít nějaká jiná alternativa...