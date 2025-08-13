Dolejš o konci v Porubě i námluvách s Holaněm. Jaro si zpestřil fotbalem. Vzor? Čech
Vítkovický dres navlékl minimálně jednou ve dvanácti sezonách v řadě, což z něj dělá klubového rekordmana. Pouze Martin Prusek, Marek Pinc a Jiří Trvaj odchytali v modrobílých barvách víc extraligových utkání. V uplynulých třech sezonách byl Daniel Dolejš kmenovým hráčem Poruby, teď však nastupuje ve Frýdku-Místku, partnerském klubu Třince. „Je tady pan trenér Holaň, se kterým se znám z Vítkovic, takže pro mě je to určitě plus,“ říká jednatřicetiletý brankář.
Rodák z Humpolce, kam se v kultovní komedii Marečku, podejte mi pero! odstěhoval nikým nespatřený Hliník, se od sezony 2013/14 etabloval na Ostravsku. Devět let patřil Daniel Dolejš Vítkovicím, další tři roky Porubě. S ambiciózním prvoligovým klubem se však musel předčasně rozloučit, o místo v brance jej připravila bolavá čtvrtfinálová porážka s Litoměřicemi.
„Jsem rád, že jsem v Porubě strávil tři sezony. Nechci na ně říct vůbec nic škaredého, ale play off víceméně hodili na mě. Nicméně, jak jsem říkal, vůbec nechci jít do žádného útoku přes média,“ má jasno. „Měl jsem ještě smlouvu, ale pak jsme se dohodli, že se naše cesty už rozejdou. Rozešli jsme se korektně.“
Usměvavý chlapík, jehož charakter i přístup vyzdvihují široko daleko, neměl o další angažmá nouzi. Rychle se ozval Frýdek-Místek, kam mimo jiné zamířil trenér Miloš Holaň. „Jsem vděčný, že tady můžu být. Moc mile mě to překvapilo. Navíc jsem rád, že je tady pan trenér Holaň, se kterým se znám z Vítkovic, takže pro mě je to určitě plus,“ líčí Dolejš.
Podpis ve Frýdku? Žádný krok zpět
Se čtyřiapadesátiletým trenérem před svým podpisem u Rysů mluvil. Jednání probíhala i mezi jeho agentem a sportovním ředitelem Ocelářů Janem Peterkem. „Ze začátku jsem se bavil s panem Holaněm a ještě předtím i s trenérem brankářů Honzou Dršatou,“ prozrazuje zkušený gólman.
Byť klub skončil dvakrát za sebou v Maxa lize předposlední, podpis v hale Polárka nevnímá jako krok zpět. Z prvoligového celku totiž vede slušná cesta do extraligy, alespoň pro pár zápasů. Pokud by Třinci náhodou Ondřej Kacetl s Markem Mazancem během sezony ze zdravotních důvodů vypadli, Dolejš by byl očekávanou alternativou. „Bylo by to samozřejmě velké plus, ale snažím se nad tím nepřemýšlet. Jsem ve Frýdku, kde jsem od toho, abych podával dobré výkony. Nechci se upínat na to, co bude,“ hlásí.
Dolejšovy statistiky v základní části minulé sezony
Tým
Počet zápasů
Čistá konta
Úspěšnost zákroků
Poruba
35
4
91,19 %
Vítkovice
1
0
94,44 %
Registračku řešit nemusel, zařízenou ji má dlouho. „Možná sedm let nazpět jsem chytal za vesnice u Humpolce, kde jsem vždycky strávil pár zápasů na jaře po hokejové sezoně. Registračku jsem teda měl, pak se řešil jen přestup do Heřmanic,“ upřesňuje. Kromě hokejových vzorů má i fotbalové. Tím největším je Petr Čech. „Vždycky jsem ho měl strašně rád. Dodnes si pamatuju finále Ligy mistrů proti Bayernu, jak to tam vychytal. Je to sympaťák a chytrý člověk,“ vyzdvihuje dlouholetou oporu Chelsea, Arsenalu a české reprezentace.
Když se Dolejš objeví v Ostravě, občas stíhá i zápasy Baníku. „Mám tam pár známých přes charitativní zápasy Šachtar Bo Ostrava, které pořádají Ondra Šedivý s Romanem Szturcem. Seznámil jsem se s pár fotbalisty, nejvíc asi s Míšou Frydrychem. Je na nás moc hodný a nechává nám lístky na Baník,“ chválí stopera Slezanů.