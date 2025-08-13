Rána pro Hložka! Reprezentant může kvůli zlomenině chybět několik měsíců
Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý reprezentační útočník bude delší dobu mimo hru, přesnou délku absence německý prvoligový klub na svém webu zatím nedokázal odhadnout.
„Je to pro nás všechny hořká zpráva. Adam se po svém posledním zranění vrátil s obrovským nasazením a teď ho to zasáhlo znovu,“ komentoval pro klubový web úraz Andreas Schicker, generální ředitel TSG. „Všichni za ním stojíme a budeme ho až do návratu na hřiště podporovat, jak nejlépe umíme. Celý TSG Hoffenheim přeje Adamovi rychlé a úplné uzdravení.“
Hložka trápí zdravotní potíže v posledních měsících opakovaně. Na začátku února si poranil kotník, musel na operaci a chyběl zhruba dva měsíce. V závěru sezony se vrátil na trávníky, v barvách reprezentace si nicméně v červnovém utkání světové kvalifikace proti Černé Hoře přivodil další zdravotní problém. Během letní přípravy se dal do pořádku, nyní těsně před startem nového ročníku se ale znovu zranil.
Hoffenheim vstoupí do sezony o víkendu zápasem domácího poháru v Rostocku, bundesliga začne o týden později. Hložek přijde také o zářijové duely reprezentace, kterou čekají utkání kvalifikace v Černé Hoře a příprava se Saúdskou Arábií. Český ofenzivní univerzál v nadcházejících týdnech zahájí rehabilitaci.
Po přestupu z Leverkusenu prožil svou nejlepší sezonu v Německu. Etabloval se v sestavě Hoffenheimu a v bundeslize přidal k osmi gólům tři asistence. Další tři branky vstřelil v Evropské lize. V klubu ho v létě doplnil obránce Vladimír Coufal, modrý dres obléká také Robin Hranáč.