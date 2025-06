Souček po debaklu: Tohle nechci! Úplně nás to sesekalo, nemůžeme být tak otevření

Rozhodla chorvatská kvalita?

„Samozřejmě ji ukázali. Věděli jsme, že ji mají. Jeden hráč vedle druhého. Ale chtěli jsme se porovnávat s těmi nejlepšími. Máme pořád jeden cíl, a to je mistrovství světa. Tam budou jen takové týmy a takoví hráči. Všichni jsme do toho dali maximum. Musím pochválit tým za to, jak jsme vstoupili do druhé půle. Prvních patnáct minut v ní bylo asi nejlepších z naší strany. Ale mrzí mě, že když jsme dostali na 1:2, úplně nás to sesekalo.“

Co se s týmem stalo?

„Když jsme inkasovali na 1:2, všichni jsme věděli, že chceme zase co nejdřív srovnat. Možná jsme nebyli tak zkušení a hráli jsme vše až moc dopředu. Oni nás často potrestali z brejku a podobných akcí, když jsme se hnali za vyrovnáním. Dozadu jsme byli hodně otevření.“

Víc gólů jste ale mohli dostat už v prvním poločase.

„Už na začátku zápasu ukázali kvalitu, mohli jít do vedení. Proto jsme to chtěli ve druhém poločase změnit. Hlavně prvních patnáct minut bylo pozitivních, takhle jsme chtěli hrát. Jen je škoda, že jsme to po srovnání neudrželi.“

Dvě branky jste inkasovali z penalt…

„Viděl jsem je zatím jen ze hřiště, přišly mi hodně přísné. Při první byli dva hráči na jednoho, který najednou spadl. Nevím, jestli ho Holy (Tomáš Holeš) kopnul. Z mého pohledu to nevypadalo. A ta druhá? Rozhodčí mi vysvětloval, že měl (Holeš) ruku u těla, že ho to mrzí. Ale s tím já jako hráč nic neudělám.“

Vynikal fantastický Luka Modrič?

„Je to jeden z mála hráčů, který zvládne takovou přihrávku. Chtěl jsem ho dotlačit co nejdřív, věřil jsem, že je někdo za mnou. Ale ukázal svou genialitou. Mrzí mě to, byl to pátý inkasovaný gól. Jako hráč reprezentace nechci takové prohry.“

Lze se ve skupině ještě dostat před Chorvaty a postoupit přímo na mistrovství světa?

„Náš sen to je, z prvního místa pořád možnost postoupit je. Ale my máme ve vlastních rukách jen naše zápasy. Budeme chtít každý zvládnout a musíme věřit, že třeba i Chorvaté ztratí proti někomu dalšímu. Musíme se soustředit hlavně na nás a pak uvidíme, jak to dopadne. Cíl máme jasný.“

Co bude třeba změnit?

„Musíme se podívat na prvních patnáct minut ve druhém poločase, kdy jsme se je snažili presovat, získávali každý jejich druhý balon. Fungovalo to, nakonec jsme z toho dali gól. To je ta cesta. Ale nemůžeme být otevření, nechat jít do brejku a dalších věcí.“