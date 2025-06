Čím si vysvětlujete vysokou porážku a zároveň velmi špatný výkon?

„Výsledek je hodně nepříjemný, dostali jsme pět gólů. Samozřejmě, nepříznivý byl i rozdíl ve hře. Kvalita byla jasně na straně soupeře. Obrovský rozdíl byl především v práci s míčem po jeho zisku. Chorvati s ním chodili do rychlosti, měli k dispozici několik řešení. Naopak my jsme v podobných situacích neměli komu přihrát. V tom byl soupeř o třídu lepší.“

Jste zklamaný z rozkladu defenzivy ve druhém poločase?

„Chtěli jsme pořád hrát… Hráčům nejde upřít snaha, ale soupeř měl takovou kvalitu, že nás potrestal i při sebemenší chybě.“

Má současný český tým na víc?

„Zápas se lámal paradoxně v době, kdy jsme začali hrát dobře a vyrovnali jsme. Jenže dvě minuty poté jsme dostali gól ze soft penalty, pak hned třetí gól.“

Zejména v prvním poločase nefungovala vaše pravá strana. Je Václav Černý, vzhledem k jeho nedostatkům do defenzivy, vhodným hráčem pro tento typ zápasů?

„Chorvaté mají větší sílu z levé strany, to jsme věděli. Gvardiol nám dělal v první půli velké starosti, byl velice aktivní. Proto jsme o poločase přehodili Václava Černého na druhou stranu. On je zase jedním z hráčů do ofenzivy, kteří umí udělat rozdíl.“

Jaký je váš největší poznatek ze zápasu?

„Je po sezoně, kluci se připravovali zodpovědně, nikdo nic nepodcenil. Ze zápasu jsem ale cítil, že když měl balon soupeř, hrozilo nám nebezpečí. My jsme tolik nehrozili, nebyli jsme nebezpeční. Práce po zisku míče byla v podání Chorvatů a nás diametrálně odlišná.“

Smiřujete se s baráží?

„Pokud bude šance hrát první místo, budeme se o něj rvát. Čekají nás těžké zápasy, stejně i Chorvaty. Jak na Faerských ostrovech, tak v Černé Hoře. V tuto chvíli je kvalifikace pořád otevřená. Čekali jsme, že kvalita Chorvatů je vysoká, že bychom k bodovému zisku museli mít kus štěstí.“