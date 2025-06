Zlomení Češi se potáceli po hřišti. Byli labilní, vysmívají se chorvatská média

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

„Trenér Dalič už se nemusí starat o nic jiného, než jestli mu platí pas v termínu mistrovství světa,“ napsal deník Slobodna Dalmacija, podle kterého deklasování hostů v Osijeku - papírově nejsilnějšího soupeře v kvalifikační skupině - poslalo jednoznačný vzkaz ostatním. Češi podle listu sice možná nebyli úplně rovnocenný protivník, v nedávné minulosti ale prokázali své kvality a nynější chorvatské vítězství má velkou cenu.

Ostrá slova na adresu týmu Ivana Haška volí Jutarnji list. „Češi padli jako knedlíky do hladového krku v pražské pivnici,“ píše web záhřebského deníku. „Když se zdálo, že by snad Češi mohli s něčím přijít, dostali ledovou sprchu, ze které už se nevzpamatovali. Naprosto zlomení se do konce zápasu jen potáceli po hřišti, na kterém prokázali labilní mentalitu,“ uvedl Jutarnji list. Češi podle něj narazili na soupeře vyšší třídy, který jim ukázal, jak se věci mají.

V podobném duchu se nesou i komentáře dalších chorvatských médií. „Rapsodie v Osijeku, zázračné Chorvatsko zlomilo Česko,“ uvádí Nacional, podle kterého Luka Modrič a jeho spoluhráči udělili Čechům lekci z fotbalového umění. O půl hodině rapsodie píše dnevnik.hr. „Češi teprve vyrovnávací brankou naštvali ‚vatrené', a probudili je tak z lehkého spánku na začátku druhého poločasu,“ uvedl. Modrič a spol. pak český tým podle Dnevniku zničili postupy jak z malého fotbalu.

Další média píšou o brutálním a fenomenálním vítězství nebo chorvatském blitzkriegu. Velkou roli ve vítězství chorvatských „starců“ - jak napsal portál 24sata.hr, který si všímá rostoucího věku opor reprezentace - sehrál podle tamních novinářů devětatřicetiletý Modrič. „Modrič je profesor fotbalu, to je nutné zdůraznit,“ řekl webu tportal.hr bývalý reprezentant Josip Šimunič.