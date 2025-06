Malér je evoluce: ani Hašek ji nespustil. Přišel krok zpět, i s Berbrovým mužem na tribuně

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Dlouhodobý proces vývoje národního týmu pod osmnáctiměsíčním dohledem Ivana Haška se měl otisknout do výkonu v Osijeku. Nestalo se. Čert vem zdrcující výsledek 1:5. Někdy se ve sportu stane, že dostanete nasypáno, ať děláte, co děláte. Průšvihem je evoluce. V případě reprezentace žádná neexistuje. Fotbalové Česko je více než patnáct let uvězněné ve vlastní neschopnosti. Svět pádí dopředu, my jen koukáme a neustále si lžeme, fabulujeme.