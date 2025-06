Matka Ornelly ve válce s Marií Růžičkovou: Pustila se do Vládi!

Tohle neutichá, ale graduje! Monika Binias (52) se ve svém podcastu otřela o manželství hokejové legendy Vladimíra Růžičky (62). Jeho Marušku to ovšem pořádně rozzuřilo a zvažovala, že skočí do auta a s kontroverzní influencerkou si to zajede vyříkat osobně. Kdo čekal, že matka Ornelly Koktové (32) začne troubit na ústup, ten byl na pořádném omylu. Teď se dokonce pustila i do samotného kouče!