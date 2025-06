Hrůzný zážitek manažerky FAČR na Euro 21: Celé tělo napadl parazit!

Tuze sympatická blondýnka Denisa Doležalová (30) je nadmíru přitažlivá žena. Bohužel i pro ohavné parazity bažící po lidské krvi. Vyřádili se na lůžku na její sličné tělesné schránce.

PR manažerku fotbalového svazu napadly štěnice! Ne, nestalo se jí to v nějaké zaplivané špeluňce někde na turecko – syrském pomezí, nýbrž pod čtyřmi hvězdičkami hotelu v Bratislavě! Někdejší reportérka stanice O2 TV Doležalová si přivezla z evropského šampionátu jednadvacítek hrůzný zážitek a drtí ji obava, že i nevítané »slovenské nájemníky« do svého příbytku v Čechách.

Svědí to jako blázen

Na Instagramu Denisa zveřejnila pouze fotku pokousané ruky, ale zároveň se podělila o muka: „Mám to po celém těle, včetně krku a obličeje. Svědí to jako blázen.“ A pak se pustila do drakonické očisty. „Nejhorší je pro mě to, že máš velkou »šanci« si to přivést domů. Od návratu peru vše na 60°, protože na méně by se vajíčka nezlikvidovala, a dezinfikuju. Oblečení, ve kterém jsem spala, je v mrazáku. Kufr mám na balkoně, boty v zataženém pytli, všechno vystříkané sprejem proti štěnicím,“ popsala Doležalová svůj lítý boj s potomky odporného hmyzu.

Probíhá bez jistoty rychlého vítězství. „Ve firmě, která se zabývá dezinsekcí, mi řekli, že v tuto chvíli preventivní zásah nemá smysl, protože výskyt štěnic by se projevil až za 10 – 14 dní. Takže zbývá jen čekat,“ zoufá si Denisa. Stejně jako na »bolestné«. Management ubikace v centru města na Dunaji se jí sice omluvil, leč za to si ona ani FAČR zatím nic nekoupí. „S hotelem řešíme kompenzaci,“ napsala na sociální síť Denisa Doležalová.