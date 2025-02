Návrat Blšan na fotbalovou mapu. Na Planeo Cupu bude Koller i další legendy

Oproti minulému ročníku narostl počet zúčastněných družstev o stovku. Pohár mládeže FAČR se tak přiblížil k hranici tisícovky přihlášených týmů. Díky rostoucímu zájmu klubů se letos v Planeo Cupu objevilo na dvacet tisíc mladých hráčů a hráček.

Jde tak o silné propojení klubů z malých vesnic a týmů z nejvyšších pater českého fotbalu včetně Sparty, Slavie nebo Baníku. Na druhé straně jsou třeba Okříšky, Dolní Břežany, Jablunkov či Nový Bydžov.

„Jako kluk jsem se dostal akorát na školní turnaj do Písku,“ uvedl Jan Koller, ambasador druhého ročníku v řadě, který začínal s fotbalem ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách. „Poměřit se v celostátním měřítku dá dětem hodně zkušeností a motivaci do další hry. Loni jsem byl na všech šesti finálových turnajích a strašně jsem si celý ročník užil. Je to krásný projekt a jsem rád, že můžu být zase součástí dalšího ročníku,“ pokračoval.

Bývalý reprezentační útočník se znovu objeví na všech šesti finálových turnajích. „To byla i moje podmínka, když už jsem se stal ambasadorem. Bylo by nefér, abych na některém z finálových turnajů chyběl. Moc se na to těším,“ neskrýval nadšení autor 55 reprezentačních gólů.

Loni od září do listopadu se odehrálo 113 turnajů v 1. předkole, 81 turnajů ve 2. předkole a 48 turnajů v závěrečném kvalifikačním kole – dohromady tak 242 turnajů. Jaro pak už tradičně patří nejlepším týmům všech kategorií, které se utkají na šesti finálových turnajích. Konečné pořadí loni už podeváté z dvanácti ročníků ovládla pražská Sparta.

„Je to největší akce, kterou FAČR pořádá, vždyť ji hraje téměř tisícovka klubů. Emoce, které se nejen při finálových turnajích, ale i kvalifikací a předkol dějí na hřištích, jsou obrovské. A samozřejmě každý klub a hráč se chce dostat na to pozlátko, na finálový turnaj. Poštěstí se to jen některým, o to větší je to motivace do dalších let,“ řekl při losování Erich Brabec, technický ředitel FAČR. „Pro asociaci samozřejmě ve spolupráci s generálním partnerem je to určitý závazek a věřím, že spolupráce bude pokračovat dál, že turnaj budeme rozvíjet. Nemyslím co do počtu, protože už takhle tisícovka týmů je opravdu na hraně,“ doplnil.

V každé kategorii se čtyřiadvacet nejlepších týmů utká ve finálových turnajích, které se letos uskuteční na čtyřech místech. Hned třikrát se elitní mládežnické týmy představí v Blšanech, které se po devatenácti letech opět vrátí mezi sledované fotbalové destinace.

Termíny Finálových Turnajů

Turnaj Datum Místo U13 26. – 27. 4. 2025 Blšany U12 3. – 4. 5. 2025 Blšany U11 10. – 11. 5. 2025 Kroměříž U10 17. – 18. 5. 2025 Blšany U8 31. 5. – 1. 6. 2025 Lázně Bohdaneč U9 7. – 8. 6. 2025 Vysoké Mýto

Časy, kdy se v Blšanech hrála nejvyšší soutěž a dokonce i Intertoto Cup, jsou sice dávno pryč, ale kvalitní hřiště a podmínky pro fotbal jsou tam i v současné době. V obci na severozápadě Čech se porvou týmy v kategoriích U10, 12 a U13. Jde tak o další místo, které Planeo Cup vrátil mezi fotbalovou smetánku. Loni prožily premiéru Lázně Bohdaneč, které letos přivítají finálový turnaj kategorie U8. Tradičně se bude hrát opět ve Vysokém Mýtě (U9) a Kroměříži (U11).

„Projekt nás extrémně baví a je to lidově řečeno jízda. Každý rok mi přijde, že turnaje jsou lepší a lepší a hráči a hráčky jsou kvalitnější a rychlejší. Stále mi to nepřestává udivovat, co všechno děti v tomto věku už umí. Po organizační stránce mě překvapila velká profesionalita a z pohledu naší firmy je pro nás obrovská čest a jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s Fotbalovou asociací České republiky na tak bohulibém projektu, protože rozhýbat děti a mládež, ještě v tak krásném sportu, jako je fotbal, je skvělé,“ uvedl o projektu Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo, jehož těší spolupráce se společností Hisense, Rádio Impuls, vydavatelstvím Czech News Center nebo s Nadací fotbalových internacionálů. Díky tomu se akce zúčastní legendy českého fotbalu.

Ve finálových turnajích je vždy 24 družstev rozdělených do čtyř skupin po šesti týmech. První dva z každé skupiny postoupí do Zlaté, celky na třetím a čtvrtém místě do Stříbrné a páté a šesté družstvo v tabulce zamíří do Bronzové skupiny. V Planeo Cupu jsou k vidění zajímavé střety a už teď je jisté, že v sobotu 10. května se v základní skupině uskuteční derby mezi Spartou a Slavií. Hrát se bude v kategorii U11 v Kroměříži.

„Gratuluji všem týmům, které se dostaly do finále. Držím palce, aby to zvládly na jedničku. Jsme velmi hrdí, že můžeme být sponzorem tak krásného projektu. Jsme technologická firma, která udává trendy a inovace, ale zároveň jsme spojení i se sportem, zejména s fotbalem. Dali jsme si závazek, že chceme podporovat zejména mladé talenty a Planeo Cup nám jako projekt dává naprosto smysl a budeme rádi za další pokračování,“ uvedla Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense v Česku a na Slovensku.

První finálový turnaj Planeo Cupu je naplánovaný na poslední dubnový víkend v Blšanech. Série závěrečných klání pak vyvrcholí v první polovině června ve Vysokém Mýtě.

PLANEO CUP - ROZLOSOVÁNÍ FINÁLOVÝCH TURNAJŮ

U8 - Lázně Bohdaneč (31. 5. - 1. 6. 2025)

A B C D SK Lázně Bohdaneč SC X. H. Počernice FK Varnsdorf AC Sparta Praha FC Baník Ostrava 1. SK Prostějov FC Slovácko SFC Opava SK Aritma Praha FC Písek FC Slovan Liberec Meteor Praha VIII FC Zbrojovka Brno Huhtamaki Okříšky MFK Vítkovice Viktorie Přerov Olympie Dolní Břežany SK Střešovice 1911 Meteor Tábor MFK Chrudim Slavia Hradec Králové Dukla Jižní Město Sigma Olomouc FA Jablonec

U9 - Vysoké Mýto (7. - 8. 6. 2025)

A B C D SK Roudnice nad Labem AC Sparta Praha Meteor Tábor SK Slavia Praha FC Sparta Brno Spartak Jablunkov Sigma Olomouc SFC Opava SK Jičín FK Varnsdorf Dyn. Č. Budějovice FK Admira Praha 1. SK Prostějov Boskovice-Letovice FC Zbrojovka Brno FC Baník Ostrava 1. FK Příbram TJ Slovan Bohnice SK Vysoké Mýto ČAFC Praha FC Tempo Praha FC Hradec Králové FC Slovácko FK Ústí nad Labem

U10 - Blšany (17. - 18. 5. 2025)

A B C D AC Sparta Praha FC Tempo Praha FK Teplice FK Admira Praha FC Baník Ostrava FC Zlín TJ Komořany Sigma Olomouc Dukla Jižní Město FC Hradec Králové Dyn. Č. Budějovice FK Náchod SK Uničov FK Hodonín FC Sparta Brno MFK Karviná Spartak Kbely Baník Sokolov Meteor Praha VIII MFK Chrudim SK Modřany Junior Chomutov FC Písek Žďár nad Sázavou

U11 - Kroměříž (10. - 11. 5. 2025)

A B C D FK Pardubice Motorlet Praha Meteor Praha VIII Dyn. Č. Budějovice FC Sparta Brno FC Baník Ostrava Sigma Olomouc MFK Karviná Fotbalová akademie Praha Slavia H. Králové MFK Chrudim FK Benešov FK Český Těšín FC Zbrojovka Brno FC Svratka Brno H. Slavia Kroměříž AC Sparta Praha FC Slovan Liberec FC Tempo Praha FK Mladá Boleslav SK Slavia Praha FC Táborsko SK Roudnice n/L FA Jablonec

U12 - Blšany (3. - 4. 5. 2025)

A B C D AC Sparta Praha FK Admira Praha FC Písek FC Tempo Praha FC Baník Ostrava Sigma Olomouc SFC Opava FK Hodonín Meteor Praha VIII Dyn. Č. Budějovice FK Pardubice FA Jablonec FKM Vysočina Jihlava FC Sparta Brno FC Zlín SK FC Hlučín Spartak Kbely Slavia H. Králové FK Teplice FC Táborsko FK Benešov Slavia Karlovy Vary Football Talent Ac. MFK Chrudim

U13 - Blšany (26. - 27. 4. 2025)