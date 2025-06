Korda se letos na Wimbledon nepodívá: Skončil s nohou v sádře

Americký tenista s českými kořeny Sebastian Korda (24) letos na nejstarším tenisovém turnaji na světě nepředstaví. Fanouškům prozradil, že si od tenisu bude muset na chvíli odpočinout kvůli zlomenině...

„Bohužel se pro mě letos Wimbledon nekoná,“ posteskl si Sebastian na obrázku s berlemi a nohou v gibsu. „Na antuce jsem utrpěl únavovou zlomeninu,“ vysvětlil partner Ivany Nedvědové. Navzdory aktuální situaci se snaží myslet pozitivně. „Bylo to těžkých 12 měsíců, ale lepší dny jsou před námi,“ ukončil své sdělení syn někdejšího českého tenisty Petra Kordy.

Téměř dvoumetrový dlouhán měl zdravotní trápení také loni na podzim, kdy musel na operaci kvůli potížím s loktem. Do péče lékařů se tehdy svěřil po své prohře na US Open, kde nestačil na českého hráče Tomáše Macháče. Po operaci se k tenisu vrátil během turnaje v Adelaide a hned postoupil do finále. Podaří se mu takhle úspěšný comeback i tentokrát?