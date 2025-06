Vondroušová týden před Wimbledonem dobyla Berlín: Slon pro štěstí!

Řvala jako lvice a v Berlíně, městě s medvědem ve znaku, vyhrála trofej v podobě slona. Tenistka Markéta Vondroušová (25) má týden před Wimbledonem formu »jako zvíře«!

Konec smůly, konec trablů s ramenem. Vodroušová ovládla první turnaj od Wimbledonu 2023, Wang Sin-jü porazila ve fi nále 7:6 (10), 4:6 a 6:2. „Přijela jsem a doufala, že vyhraju aspoň nějaký zápas. Teď tu stojím po vítězném finále. Dřeli jsme s týmem opravdu tvrdě, abych se dostala zpátky,“ vyprávěla dojatě. Když Češka zvýšila ve třetím setu finále na 5:1, zařvala jako svého času Petra Kvitová. Markéta to nedělá často, ale včera měla proč. V těch chvílích si dokázala pomoci servisem a v závěrečném gamu nepovolila Číňance už ani míček. Pak vyfasovala svou teprve třetí trofej na okruhu WTA – slona. Snad jí přinese štěstí v Londýně.

Šest setbolů

Přitom to byl boj dlouhý dvě hodiny a 16 minut. V první sadě prohrávala Češka v tiebreaku 2:6 a odvrátila celkem šest setbolů, aby nakonec sama proměnila svůj třetí a zvítězila 12:10… „Jsem neskutečně vděčná, že to vyšlo,“ radovala se. Do Londýna pojede Markéta jako nenasazená, zato nabitá sebevědomím. Však cestou k titulu skosila světovou jedničku Sabalenkovou, předtím i Keysovou, Šnajderovou, Džábirovou, s níž hrála a vyhrála dva roky zpět wimbledonské finále. Zopakuje si ho?