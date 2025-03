Bolest Kvitové - neservíruje: 20 dvojchyb, 35 brejkbolů. Kolik vydělala?

Dva zápasy, dvě porážky. No a co? Dala se na vojnu, tak bojuje. Petra Kvitová vstřebává výsledkově neúspěšný začátek comebacku po mateřské pauze s hlavou vzhůru. „Zabere to nějaký čas. A tak to i beru,“ řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport v Indian Wells, kde v úvodním kole podlehla Francouzce Varvaře Gračevové 6:4, 3:6, 4:6.

Stejně jako před týdnem v Austinu s Britkou Jodie Burrageovou (189. na žebříčku) nečelila ani v Kalifornii renomované soupeřce. Gračevové patří až 70. místo v pořadí WTA Tour a zatím neprožívá povedenou sezonu. Na dvojnásobné wimbledonské šampionce si ale zvedla sebevědomí.

Kvitová se po sedmnáctiměsíční přestávce snaží vrátit čas, pokouší se aktivně diktovat výměny a sama rozhodovat o svém osudu. „Jsou tam chvíle, kdy hraju dobře i ty, kdy hraju špatně,“ uznala. Výkyvy i okamžiky tenisové geniality, tak se na kurtu prezentovala vždy. Nyní se však nemůže opřít o svůj levácký servis, což ji dramaticky sráží.

Za dva zápasy čelila astronomickému počtu 35 brejkbolů, prohrála si jedenáctkrát podání a spáchala při tom 20 dvojchyb. „Nejsem s tím spokojená. Servis je nejhorší, bojuju s ním. Tělo asi ještě není tak připravené, nemám odehráno a naservírováno tolik,“ přemítala.

Radost z tenisu i přes prohry

Po úvodním zápase v Austinu nemohla téměř trénovat, do Indian Wells šla s minimem přípravy. Ozvala se bolest v oblasti břicha, což je následek dlouhé pauzy i faktu, že syna Petra přivedla na svět loni v červenci akutním císařským řezem. „Jsem ráda, že jsem celý zápas vydržela bez bolesti,“ oddechla si však po duelu s Gračevovou s tím, že za dva týdny v Miami už bude mít snad v nohách větší porci tréninku. „Snad bude tělo lepší, protože mezi Austinem a Indian Wells jsem nemohla dlouhý čas hrát,“ prozradila.

Tréninkově, přesně tak bere současné tři turnaje na severoamerických betonech. „Abych nabrala fyzičku a dostala to zase do ruky, do hlavy i do nohou. Pak následuje antuka, kde to bude zase hrozný, ale beru to tak, jak to je. Mám z tenisu radost jako už dlouho ne, i když jsem prohrála, baví mě.“

Cítí mírné pokroky. Chce být trpělivá a z toho, že má v kolonce výher nulu, se nehroutí. „Pořád jsem ráda za to, jaké jsme udělali rozhodnutí, že jsme jeli na zápasy, protože tohle bych v životě nemohla natrénovat. Nejsem tréninkový typ, zápas mi dá nejvíc,“ hlásí poté, co už během comebacku absolvovala 6 setů a necelých 5 hodin zápasové hry. Za to inkasovala na prize money 28 350 dolarů, tedy 665 000 korun před zdaněním.