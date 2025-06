V pětatřiceti letech a uprostřed comebacku po mateřské, který se nedaří, vyslala Petra Kvitová do světa silnou zprávu. Po grandslamovém US Open ukončí definitivně kariéru, během níž dvakrát ovládla Wimbledon, získala celkem 31 titulů a vystoupala na 2. místo žebříčku. „I když se takové rozhodnutí nedělá nikdy snadno, činím ho šťastná. Opustím tenis s tím největším úsměvem na tváři, který jste u mě mohli vídat na kurtu i mimo něj po celou kariéru,“ napsala na sociálních sítích šampionka All England Clubu z let 2011 a 2014.

Právě na poslední start ve Wimbledonu, který začíná v pondělí 30. června, se nyní nejvíc těší. „Jsem nadšená, že ještě jednou a naposledy zažiji krásu Wimbledonu, místa, na které mám ty nejkrásnější vzpomínky,“ uvedla.

Pořadatelé z All England Clubu jí ve středu udělili volnou kartu do hlavní soutěže, což znamená, že chráněný žebříček na druhý grandslam využije po Roland Garros v New Yorku. A právě na US Open odehraje definitivně poslední utkání kariéry. „I když ještě nevím, které turnaje předtím v Americe odehraji, US Open bude mým posledním,“ uvedla.

Kvitová se vrátila na kurty letos v únoru po rok a půl dlouhé mateřské přestávce, během níž přivedla na svět syna Petra. Ze sedmi utkání však zatím dokázala vyhrát pouze jediné a v žebříčku jí momentálně patří až 572. místo.

Kvitová je se dvěma grandslamy a jednatřiceti tituly nejúspěšnější českou tenistkou třetího tisíciletí. Česku výrazně pomohla k šesti triumfům ve Fed Cupu, na olympijských hrách v Riu 2016 získala bronz ve dvouhře.

„Když jsem vyrůstala ve Fulneku a trénovala s tátou na místních kurtech, nikdy by mě nenapadlo, že se stanu profesionální tenistkou, budu moct cestovat po světě a hrát na těch nejkrásnějších stadionech. Tohle a ještě mnohem víc se nakonec stalo skutečností,“ napsala tenistka, jíž v roce 2011 po vítězství na Turnaji mistryň v Istanbulu scházelo na druhém místě žebříčku nicotných 115 bodů na post světové jedničky.

Během kariéry nastřádala Kvitová na podnicích WTA 634 výher a 294 porážek. Po přepadení v jejím prostějovském bytě na konci roku 2016, kdy jí pachatel vážně pořezal levou hrací ruku, se Kvitová ještě dokázala vrátit na výsluní a v roce 2019 se dostala až do finále Australian Open. V něm ji však zastavila Japonka Naomi Ósakaová. Jejím zatím posledním titulem zůstává ten z berlínské trávy v roce 2023.

Příští dva měsíce už se bude tenisová legenda převážně loučit. US Open startuje v New Yorku v neděli 24. srpna.