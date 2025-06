Legendární plejer Pavel Nedvěd si dnes jde pro funkci manažera reprezentací: Bude jako Košťál?

„Už jsem se narajzoval dost. Všude dobře, doma nejlíp,“ řekl si patrně Pavel Nedvěd (52). Dnes v pravé poledne bude věhlasný plejer v sídle svazu uveden do funkce manažera reprezentací.

Dostane do prádla jak národní áčko pocuchané nářezem 1:5 v kvalifikaci MS v Chorvatsku, tak jednadvacítku, jež se z ME pakovala už po skupině. Před rokem a půl přitom stejnou výzvu odmítl. „Nemohu nabídku přijmout. Vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ vysvětlil Nedvěd v lednu 2024, proč si tenhle post u elitního výběru republiky na poslední chvíli rozmyslel. Tentokrát zřejmě hodlá na rodné hroudě setrvat, kvůli čemuž již po půl roce seknul s ředitelováním šejkům z Al – Šabab.

Hromada práce

„Je to překvapivý a rychlý odchod. Mnozí na Nedvěda spoléhali, že restrukturalizuje první tým a položí pevný základ pro budoucnost klubu. Tato zkušenost neměla dlouhého trvání,“ píše k tomu portál al-saudiaweb.net. Inu, budou si to tam muset nějak spytlíkovat sami, protože »Grande Paolo« má hromadu práce doma.

Hlavně s nároďákem kouče Ivana Haška. Ten ještě má šanci na postup na světový šampionát 2026, a pokud by se to klaplo, byl by Nedvěd teprve druhý v dějinách samostatného státu, jemuž se to z manažerské pozice povedlo. Zatím to dokázal jen v roce 2006 tehdy mocný muž tuzemské kopané Vlastimil Košťál a Pavel byl kapitánem týmu.