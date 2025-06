Neúspěšní obhájci titulu po mistrovství světa v hokeji v Dánsku a Švédsku: Takhle léčili zlatou bolest!

Čtyři neděle zpátky ještě utírali slzy, když viděli, jak od nich Američané přebírají žezlo vlády nad světovým hokejem. Čeští zlatí hoši z MS 2024 v Praze se po šampionátu v Dánsku a Švédsku rozkutáleli do světa pofoukat zklamané dušičky.

Roman Červenka (39) Zlatý kapitán, který s bilancí 6+8 opět táhl národní tým, vyřazení ve čtvrtfinále od domácích Švédů (2:5) kousal těžce. Tím spíš, když měsíc předtím prohrál coby lídr Pardubic s Brnem sedmé finále extraligy. »Červusovi« se navíc po 14 letech vztahu rozpadlo manželství s misskou Veronikou (34). Roli hrál i Romanův údajný románek se Slovenkou Romanou Tabákovou (34). „Lepili to nějak kvůli malýmu, ale neslepili,“ pověděl zdroj. Červenka přesto syna Denise (12) nedávno vzal luxusním fárem do věčného města. Prázdniny v Římě se »zlatíčkem« snad aspoň trochu zahojily všechny hoře českého útočníka. Kapitán Červenka vzal syna Denise za kulturou do kolébky západní civilizace. • Instagram

Martin Nečas (26) Dobíjení v ráji Po náročné sezoně kvůli stěhování z Caroliny do Colorada i příletu do dánského Herningu bez výstroje byl pořádně vyfluslý. »Neči« proto odletěl krátce po MS s partnerkou Nikolou Mertlovou (26), někdejší hvězdou dívčí pěvecké skupiny 5Angels, na exotické Seychely. Oba dobíjeli baterky. „Ráj nalezen, krásné bylo,“ okomentovala Nečasova láska fotky z dovolené v luxusním resortu na soukromém ostrově, kam přiletěli vrtulníkem. Ve vile z palmových došků, kde noc vyjde na bratru 40 tisíc kaček, si zamilovaný pár užíval výhled na Indický oceán. To bude Nečas nabitý ještě dlouho! Martin a jeho Nikola si užívali exotiku jako z plakátu. • Instagram

Jakub Flek (32) Loni po triumfu na domácím šampionátu do toho pět jeho parťáků praštilo. Kapitán mistrovské Komety toužil, že letos při obřadu, kdy řekne »ano« ženě svého srdce Zoře, budou kromě družiček a jejich brzy dvouletého synka Nikolase dělat stafáž i dva poháry. Tomu Masarykovu však bude smutno. »Flíček« sice vyrostl mezi reprezentační opory, ale ani on nedokázal zvrátit klíčový duel s Třemi korunkami. Veselku bez trofeje pro mistry světa si budoucí novomanželé Flekovi vyzkoušeli nanečisto jako hosté. Pak se odletěli slunit se na severovýchod Mallorky. To bude svatba jako řemen! Snoubenci Flekovi se synem jako hosté veselky. • Instagram

Jakub Krejčík (33) Kopanec jako sen Obránce, který loni vybojoval zlatou medaili i s rozbitým nosem a letos zavinil klíčovou porážku s USA (2:5) ve skupině, se nejprve vydal na rodinnou dovolenou s parťákem ze Sparty Filipem Chlapíkem (28). Pak splnil manželce Alžbětě její sen – udělal ze sebe fackovacího panáka. Něžná dáma mu při tréninku dala kopačku do hlavy! Naštěstí Krejčík ránu zblokoval boxerskou rukavicí a doma z toho měli srandu. Obránce Krejčíka zocelila facka na MS od Švédů i kopanec od manželky. • Instagram