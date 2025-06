Zlatý zkrachovalec Sýkora do dluhů namočil i exmanželku: Čachry s alimenty?!

Sýkorová se Michala zřekla: Na konflikty mám svědky Prosím vás, co je mi do něj?! Barbora Sýkorová se snažila soud přesvědčit, že s exmanželem zpřetrhala všechna pouta. Jen jedna věc fanouškům vrtala hlavou: Fakt nevěděla o Michalově podnikání lautr nic? Od zlatého kluka Michala Sýkory se paní odstěhovala už v roce 2018. „Matka, bratr i kolegyně z práce dosvědčí, že jsme měli konflikty a spory,“ vzkázala Bára přes právníka Daniela Tetzeliho s tím, že když dostávala inkriminované peníze, měli oba exmanželé už jiné partnery. Zástupce věřitelů Ondřej Mach však poukázal na to, že dlužník Sýkora už tehdy vyhlásil bankrot. V roce 2015 – tedy čtyři roky před rozvodem – si půjčil od fotbalisty Davida Lafaty (43) přes dva miliony korun a hokejisty Roberta Kousala (34) více než tři »míče«. Navíc podle zjištění Blesku Sýkorová stále figuruje jako místopředsedkyně dozorčí rady jedné ze zkrachovalých firem bývalého chotě. Může jí to soud spočítat a nařídit, aby skoro 700 tisíc vrátila na uspokojení Červenky, Lafaty, Kousala a dalších? „Nevím o tom, že byla v Golden Investment,“ odpověděl Tetzeli na dotaz Blesku. „Výživné přece není nijak vysoké. Celé mi to přijde postavené na hlavu,“ kroutil hlavou.