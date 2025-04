Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Zlatá cesta vyrazila mezi lidi. Film mapující působivý příběh vítězné hokejové party z loňského pražského šampionátu jde dnes do kin. Ve středu večer v ostravském Foru Nová Karolina zažil premiéru. „Je to skvělá reklama pro náš sport, ale hlavně pravdivý příběh, nikdo si tam nic nevymýšlí,“ řekl ke snímku režiséra Petra Větrovského šéf Českého hokeje Alois Hadamczik, jenž stál za zrodem dokumentu.

Právě v Ostravě, kde se loni hrála jedna ze skupin šampionátu, se nyní připravuje národní tým před obhajobou triumfu v Dánsku a Švédsku. Což je klíčové téma příštích týdnů, v českém hokeji se však otvírají i jiná. Po marném pokusu Jihlavy dobýt extraligu se v prostředí opět živě diskutuje nad tím, že nejvyšší soutěž je v podstatě uzavřenou společností s minimální šancí dostat se mezi elitu z Maxa ligy. „Kluby extraligy se bojí sestupu, o ničem jiném to není. Přitom sestup neznamená smrt klubu. Je navíc jednodušší přes marketing sehnat 15 milionů korun sestupujícímu klubu na další sezonu, aby si zajistil větší šanci na návrat, než nenechat tým sestoupit,“ tvrdí Hadamczik.

Dukla padla s Olomoucí jednoznačně 0:4 na zápasy, vidíte šanci otevřít v prostředí diskuzi nad změnou modelu baráže, kdy proti sobě nastupuje odpočatý extraligový a zhuntovaný prvoligový celek?

„Můj názor je konstantní. Bylo neštěstím, že se před lety extraliga odtrhla od svazu. Jednoznačně se prokázalo, že síla českého hokeje po marketingové stránce je obrovská a být obě složky pohromadě, extraliga by se měla daleko líp. Navíc veřejnost vnímá náš hokej jako celek a na svaz neustále míří výtky fanoušků, že jsme proti postupu prvoligových týmů do nejvyšší soutěže, přitom opak je pravdou. Extraliga si odsouhlasila samostatnost a nynější model kvůli smlouvě platí a ještě dlouho bude. Osobně jsem zastáncem přímého postupu a sestupu. Kdo neuhraje během 52 kol dostatečný počet bodů, měl by spadnout.“

A co alespoň barážový model 2+2 jako kdysi?

„To není cesta. Tou je naopak otevřený průchod mezi extraligou a Maxa ligou. S tím by souvisely garance finančního zabezpečení sestupujícímu týmu v extraligové výši ještě pro další rok. Při baráži 2+2 mi vadí, že neodstraníte to,