Napětí mezi Vingegaardem a jeho týmem kvůli manželce? Kritika přípravy i taktiky

Dlouhé vysokohorské kempy? „Jonas by líp dobil baterky, kdyby byl s námi doma v Dánsku,“ postěžovala si manželka jednoho z favoritů letošní Tour de France Trine Marie Vingegaard Hansenová dánskému listu Politiken. Jenže tato soustředění podniká tým Visma-Lease a Bike nejen s Vingegaardem právě proto, aby jejich lídr znovu ovládl nejslavnější cyklistický závod planety. Trhlinu našla cyklistova žena ale i ve strategii nizozemského celku.

Je to celkem bizarní prohlášení s ohledem na to, že v současné profesionální cyklistice jsou vysokohorská soustředění přímo nutností, aby závodníci nebyli oproti soupeřům znevýhodnění. Přesto si Trine Marie Vingegaard Hansenová při rozhovoru pro dánský list Politiken neodpustila kritiku týmu Visma-Lease a Bike. Podle ní celá jejich rodina podstupuje až příliš velké oběti.

„Řekla bych, že Visma ten citron mačká až moc. Obávám se, že Jonas se přepíná,“ pronesla Vingegaard Hansenová. „Jonas potřebuje dobít baterky, aby podal nejlepší výkon. Největším přáním týmu je, aby vyhrál Tour de France, a proto plánují, jak toho dosáhnout nejlepším možným způsobem. To zahrnuje hodně tréninku ve výšce. Ale Jonas si nedobije baterky, když je tři týdny s týmem pryč. Raději by byl s námi doma v Dánsku, aby to mohl udělat.“

Její pocity se dají chápat, stejně je ale na tom většina rodin profesionálních sportovců.

Vingegaard byl po zranění z březnového Paříž-Nice nějakou dobu v rekonvalescenci. Poté se postupně začal vracet do tréninku, absolvoval výškový kemp v Sierra Nevadě, poté vyrazil na Critérium du Dauphiné a z něj odjel znovu do francouzského Tignes, kde se v Alpách znovu připravoval ve výšce. Ovšem stejnou přípravu absolvují před Tour de France dnes už všichni, kdo na ní chtějí něco předvést.

Šéf sportovního úseku nizozemské sestavy Grischa Niermann se snažil mírnit tato prohlášení a to, že by snad mezi jezdcem a jeho šéfy panovalo nějaké napětí. Podle něj vztah mezi oběma stranami funguje dobře.

„Musíte se zeptat jí, ale myslím, že to je možná trochu přehnané. S Jonasem, ale i s Trine máme velmi dobrou spolupráci. Všechno vždycky konzultujeme společně. Například v zimě jsme se domluvili, že Jonas v únoru nepojede na výškový kemp a zůstane s rodinou,“ bránil se Niermann, když byl na toto téma dotázán webem Cyclingnews.

Nahrály mu i výkony Vingegaarda v prvních dvou etapách, kde závodil velmi aktivně, a v té druhé dojel ve sprintu s Mathieu van der Poelem a Tadejem Pogačarem třetí. To v dřívějších letech k vidění nebylo, a má to být důsledkem pečlivějšího tréninku.

Trine Vingegaard Hansenová se ale pustila i do taktiky týmu, kde se jí mnohem víc líbí pojetí celku UAE Emirates-XRG největšího soupeře jejího muže. Podle ní totiž tým nepodřizuje vše jen Vingegaardovým ambicím, ale i další jezdci můžou útočit na etapové výhry.

„Pokud se soustředí také na etapová vítězství, nemůžou pak být tito jezdci použiti pro Jonase. Můžeme mít jen respekt k tomu, jak to dělá Tadej Pogačar. Když je na startu závodu, není pochyb o tom, kdo je vůdcem. Každý zná svou roli. Myslím, že to je velmi důležité.“