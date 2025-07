Douděrův otec o synových emocích na hřišti: Má situaci pod kontrolou. Kritika ho nabíjí

Už jen uplynulý rok Davida Douděry by vydal za knihu. Koncem loňského léta fotbal upozadil, aby mohl řešit závažnou rodinnou situaci. Všechno ovšem proběhlo dobře a český reprezentant mohl naplno pokračovat v dotažení mistrovské jízdy Slavie jako nevytěžovanější hráč šampionů. František Douděra má ze staršího potomka radost, v rodině ale kouč Kolína zažil i sestup. Mladší syn Martin Douděra neodvrátil strmý pád Českých Budějovic.

Z minulé sezony máte zřejmě trochu hořkosladké pocity, nebo ne?

„Celá sezona byla z pohledu naší rodiny turbulentní. Jak Dáda (David Douděra) občas říká, že už teď by jeho kariéra vydala za knížku, tak si myslím, že by na ni stačil i uplynulý rok. Sezona nějak začala. Řešil osobní problémy, tak šel sport stranou, ale vše se zvládlo a vrátilo se to do stejných kolejí. Dnes si říkám, že to byl neuvěřitelný škyt. Skoro jakoby se nic nestalo na začátku sezony.“

Jak to myslíte?

„Jednou někdo postupuje, jiný pro změnu sestupuje. V Kolíně jsme si taky prožili svůj příběh. I v tom je sport hezký, že přináší různé pohledy. Nikdy nemůžete nic pořádně naplánovat. David si i po tom všem doopravdy prožil, jaké to je stát se mistrem a nekoukat na to a říkat si, jaké to asi může být. Mates (Martin Douděra) zažil opačnou stranu poté, co v Dukle pro změnu poznal postup. David s ní dřív paradoxně sestoupil. (usmívá se) Jsou to různé, ale i hezké příběhy. A tak to beru.“

Bylo i tak náročné mladšího Martina povzbuzovat v bezútěšné situaci Dynama, zatímco David se Slavií mířil za titulem?

„Myslím si, že to vůbec nebylo těžký. Když byl Mates v mládeži Slavie či se mnou v Meteoru, pořád jsme vyhrávali. A Dáda s Viktorkou a Duklou zažíval samé prohry. Teď se otočilo. Nevnímáme to tak, pro koho je to v jednu chvíli lepší či horší. Bereme, co je teď a tady.“

Prozraďte, co pro vás osobně znamená Davidův premiérový mistrovský titul?

„Samozřejmě je to krásné. Každý mi říká: ´Ty vole, musíš bejt na něj hrdej jako táta!´ Když pak se mnou někdo mluví, říká si, proč se o Davidově titulu víc nebavím. Jsem takový, že si raději sednu v klidu v koutku a koukám na to, jak si užívá úspěch, protože jsem rád za něj. V tomhle nejde vůbec o mě.