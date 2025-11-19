NHL ONLINE: Pastrňák proti Gudasovi, Klapka bojuje v Buffalu. Hraje i Tomášek
Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
David Pastrňák v NHL měří síly v boji s Anaheimem v čele s kapitánem Radko Gudasem a jedním z brankářské dvojice Lukáš Dostál - Petr Mrázek. Adam Klapka po vyhroceném závěru posledního utkání v barvách Calgary na ledě Chicaga si nyní chce zjednat respekt v Buffalu. David Tomášek hraje s Oilers proti Washinghtonu. Všechny zápasy neslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|19
|19
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|13
|17
|30
|20
|4
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|21
|-3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|13
|16
|29
|19
|10
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|11
|16
|27
|19
|6
|6.
|William Nylander
Toronto
|9
|18
|27
|17
|6
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|18
|27
|20
|-5
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|19
|7
|9.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|21
|-6
|10.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|12
|25
|19
|16
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|9
|4
|1
|5
|70:54
|27
|2
Devils
|19
|8
|5
|1
|5
|62:57
|27
|3
Detroit
|20
|9
|3
|1
|7
|62:62
|25
|4
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|5
Boston
|21
|8
|4
|0
|9
|69:69
|24
|5
Islanders
|20
|8
|3
|2
|7
|64:64
|24
|7
Montreal
|19
|5
|5
|3
|6
|63:66
|23
|8
Tampa
|19
|8
|2
|2
|7
|59:56
|22
|9
Rangers
|21
|7
|3
|2
|9
|53:52
|22
|10
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|11
Columbus
|20
|6
|4
|2
|8
|62:65
|22
|12
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|13
Florida
|19
|9
|1
|1
|8
|58:59
|21
|14
Washington
|19
|8
|1
|2
|8
|53:49
|20
|15
Toronto
|20
|6
|3
|2
|9
|70:74
|20
|16
Buffalo
|19
|5
|2
|4
|8
|56:65
|18
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|20
|9
|3
|3
|5
|66:57
|27
|3
Anaheim
|19
|8
|4
|1
|6
|70:60
|25
|4
Chicago
|19
|9
|1
|4
|5
|64:49
|24
|5
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|6
Vegas
|19
|8
|1
|6
|4
|60:55
|24
|7
Kings
|20
|6
|4
|4
|6
|56:57
|24
|8
Utah
|20
|7
|3
|3
|7
|62:61
|23
|9
Seattle Kraken
|19
|6
|3
|5
|5
|51:54
|23
|10
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|11
Edmonton
|21
|4
|5
|4
|8
|63:75
|22
|12
San Jose
|20
|4
|5
|3
|8
|59:65
|21
|13
Vancouver
|21
|5
|4
|2
|10
|67:77
|20
|14
St. Louis
|20
|6
|0
|5
|9
|55:78
|17
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|21
|4
|1
|3
|13
|45:67
|13