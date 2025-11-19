Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Gudasovi, Klapka bojuje v Buffalu. Hraje i Tomášek

Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
David Pastrňák padá po tvrdém zásahu od soupeře z Caroliny
Radko Gudas se vrátil po zranění
Radko Gudas se vrátil po zranění
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
iSport.cz
NHL
David Pastrňák v NHL měří síly v boji s Anaheimem v čele s kapitánem Radko Gudasem a jedním z brankářské dvojice Lukáš Dostál - Petr Mrázek. Adam Klapka po vyhroceném závěru posledního utkání v barvách Calgary na ledě Chicaga si nyní chce zjednat respekt v Buffalu. David Tomášek hraje s Oilers proti Washinghtonu. Všechny zápasy neslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.374.122.64Detail
LIVE
--Tipsport2.054.143.17Detail
LIVE
--Tipsport3.244.182.01Detail
LIVE
--Tipsport1.984.213.3Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Macklin CelebriniSan Jose131730204
3.Connor McDavidEdmonton9213021-3
4.Connor BedardChicago1316291910
5.Mark ScheifeleWinnipeg111627196
6.William NylanderToronto91827176
7.Mikko RantanenDallas9182720-5
8.Leo CarlssonAnaheim111526197
9.David PastrňákBoston11152621-6
10.Martin NečasColorado1312251916

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils19851562:5727
3Detroit20931762:6225
4Pittsburgh191004562:5024
5Boston21840969:6924
5Islanders20832764:6424
7Montreal19553663:6623
8Tampa19822759:5622
9Rangers21732953:5222
10Ottawa19634664:6522
11Columbus20642862:6522
12Flyers18453651:5121
13Florida19911858:5921
14Washington19812853:4920
15Toronto20632970:7420
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas20933566:5727
    3Anaheim19841670:6025
    4Chicago19914564:4924
    5Winnipeg191020764:5224
    6Vegas19816460:5524
    7Kings20644656:5724
    8Utah20733762:6123
    9Seattle Kraken19635551:5423
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12San Jose20453859:6521
    13Vancouver215421067:7720
    14St. Louis20605955:7817
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary214131345:6713

