Strnadův zástupce: Plzni dáme komfort. O rozvoji klubu i zapojení majitele
V Plzni je pro nového majitele klíčovou spojkou. Marek Šmrha, nový místopředseda představenstva Viktorie a zkušený člověk z vrcholné české byznysové scény, se bude společně s Adolfem Šádkem, Martinem Dellenbachem a dalšími lidmi z plzeňského vedení podílet na rozvoji a dalším posunu západočeského klubu. S nástupem Michala Strnada získává Viktoria finanční jistotu, zároveň jde o závazek, aby se organizace pokusila svádět vyrovnané boje se Slavií i Spartou. Co na středeční konferenci řekl Strnadův blízký spolupracovník?
O vizi nového majitele Plzně
„Chceme maximalizovat potenciál Plzně, který v klubu vidíme. Dodat Plzni komfort, aby mohla přemýšlet o věcech, o jakých dřív přemýšlet nemohla. Po sportovní stránce dál hrát na předních příčkách české ligy a účastnit se pravidelně evropských soutěží. Vidíme potenciál v rozvoji mládeže a infrastruktury, nejen po sportovní stránce. Společně Ádou (Šádkem) a Martinem Dellenbachem chceme posouvat Plzeň stále dopředu.“
O změnách v Plzni
„Vnímáme to jako evoluci, ne jako revoluci. Když jsme začali na Plzeň koukat, bylo nám jasné, že Áda a jeho tým dělají skvělou práci. Na tu chceme navázat a podpořit ji. Pro nás bylo klíčové, aby v klubu zůstal a dál ho řídil. Definovali jsme si naše role, kde jsou a kde nejsou naše pozice. Spolupráce je zatím výborná.“
O výběru a nákupu klubu
„Plzeň pro nás byla jedinou a jasnou volbou. Za prvé náš majitel (Michal Strnad) podporuje sport, na úrovni holdingu CSG (Czechoslovak Group) i na své osobní. Fotbal je fenomén, dávalo mu to totální smysl. To byla naše první motivace. Druhou bylo podpořit další rozvoj v Plzni, kde vidíme velký potenciál na úrovni A týmu i mládeže.“
O navýšení klubového rozpočtu
„Budeme se bavit o možnostech a různých scénářích vývoje v klubu. Jde o vytváření komfortu, o kterém jsem mluvil. Zároveň chci říct, že naší ambicí není nějaké nesmyslné závodění a utrácení. Máme jasné principy, na kterých fungujeme a jakým způsobem chce pan majitel podporovat klub. Stojí to všechno na racionální bázi. Diskutujeme o konceptu a strategii dalšího vývoje a podpory, ale ne za každou cenu.“
O zapojení Michala Strnada do řízení klubu
„Naše komunikace probíhá relativně aktivně, zajímá se, jak hrajeme. Probíhá to formou posílání zpráv, volání si až po nějakou formální úroveň, což jsou třeba zápisy představenstva, které s ním sdílíme. To se k němu dostává, má možnost se kdykoliv na cokoliv zeptat. Je to angažovaný a zainteresovaný majitel.“