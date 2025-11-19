Ambiciózní Poruba dál strádá, hráči se zavřeli v šatně. Výhru Jihlavy řídil nezmar „Čagy“
V hokejové Porubě mají ke spokojenosti daleko. Trápí se, herně i výsledkově to zkrátka hapruje. Ambiciózní tým se po čtyřiadvacátém kole Maxa ligy propadl na jedenácté místo, padl už popáté z posledních sedmi zápasů. Tentokrát podlehl Jihlavě, která se po slavnostním otevření nové arény ukázala venku teprve podruhé. „Zrovna jsme si říkali, že jsme si strašně rychle zvykli na to, že hrajeme doma. Najednou se nám nechce balit bágl,“ smál se Tomáš Čachotský po vítězství 3:2.
Předešlé tři sezony Poruby měly jeden společný jmenovatel. Povedenou základní část, ale zároveň brzký konec v play off. Proto sáhlo klubové vedení v létě ke změnám, kouče Jiřího Režnara nahradil Rudolf Roháček. Loučil se i kapitán Lukáš Krenželok nebo brankář Daniel Dolejš, zkraje sezony zamířil hostovat do Přerova urostlý útočník Tomáš Šoustal.
Obměna kádru zatím uspokojivé výsledky nepřináší. Ve třiadvaceti odehraných duelech sesbírali Ostravané deset výher a třináct porážek, v nebývale vyrovnané tabulce druhé nejvyšší soutěže drží na poslední Pardubice B jen pětibodový náskok. Nedaří se ale i jinde, předposlední Zlín by mohl vyprávět...
Problémy s marodkou
Třetí nezdar v řadě zapsali Porubští doma s Jihlavou, na kterou nestačili 2:3. Nepřímo tak navázali na pondělní výplach 0:8 na ledě suverénní Slavie. Tlak z kanceláří i od fanoušků postupně narůstá, ostatně hned po zápase se hráči na pár minut zavřeli v kabině. „Co se dělo v kabině, bych tam nechal. Je normální, že tlak je, když nejsou výsledky. Není se čemu divit. Ale děláme všechno pro to, aby se to otočilo,“ líčil porubský kapitán Ondřej Roman.
Do výsledků jeho mužstva se promítá i rozsáhlá marodka. Trenér Roháček momentálně nemůže počítat s důležitými útočníky Tomášem Gřešem, Vítem Christovem a Michalem Vachovcem, proto generální manažer Pavel Hinner přivedl Marka Slobodu. Slovenského útočníka, který si v minulosti vyzkoušel KHL v bratislavském Slovanu. „Kluci nám samozřejmě chybí. Doufám, že třeba už v sobotu někdo bude a že to hlavně otočíme,“ přál si Roman.
Ani Slobodova premiéra ale červenobílým nepomohla. V utkání Poruby s Jihlavou řádil třiačtyřicetiletý nezmar Tomáš Čachotský. Jeho konečné resumé? Dva góly a jedna asistence. V této sezoně skóroval poprvé, dosud sbíral jen nahrávky. „Sakra jsem si oddechl. Bylo to strašně dlouhé, možná nejdelší čekání v kariéře. Zaplaťpánbůh za to. Tím, že máme tři body, je to o to sladší,“ liboval si populární „Čagy“.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|16
|3
|1
|4
|84:47
|55
|2
Litoměřice
|24
|13
|1
|2
|8
|79:69
|43
|3
Kolín
|24
|12
|1
|3
|8
|68:58
|41
|4
Jihlava
|22
|11
|3
|2
|6
|57:48
|41
|5
Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|6
Vsetín
|24
|5
|8
|4
|7
|69:67
|35
|7
Třebíč
|24
|9
|2
|4
|9
|60:68
|35
|8
Frýdek-M.
|23
|9
|1
|4
|9
|65:63
|33
|9
Tábor
|24
|8
|2
|4
|10
|68:71
|32
|10
Chomutov
|23
|9
|0
|5
|9
|60:63
|32
|11
Poruba 2011
|23
|8
|2
|2
|11
|64:67
|30
|12
Sokolov
|23
|4
|7
|3
|9
|52:70
|29
|13
Zlín
|24
|7
|2
|3
|12
|56:72
|28
|14
Pardubice B
|24
|5
|4
|2
|13
|56:73
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup