Mizérie Bostonu pokračuje, podesáté v řadě prohrál. Nečas kvůli zranění nenastoupil

Montreal zúročil v prostřední třetině ze střelecké převahy 17:2 první dva góly zápasu, které dali Christian Dvorak a Cole Caufield. V úvodu posledního dějství zvýšil Brendan Gallagher. Boston vstřelil čestný úspěch v 54. minutě. Pastrňák po pasu Morgana Geekieho nepřehodil u levé tyčky beton Sama Montembeaulta, ale z následné dorážky pohodlně snížil Elias Lindholm. Skóre uzavřel do prázdné branky Nick Suzuki. Boston tak prohrál podesáté v řadě.

Klapka, který nastupuje ve čtvrtém útoku Calgary, si připsal v posledních šesti zápasech čtyři body (2+2). Urostlý útočník se proti Anaheimu obtočil při gólové akci kolem branky a chtěl zasunout puk u pravé tyčky. John Gibson se stihl přemístit, ale puk vyrazil mezi kruhy, odkud se nemýlil Kevin Rooney a zvýšil ve 36. minutě na 3:1.

Do třetí třetiny nahradil Gibsona v brance Anaheimu Dostál. Překonal jej pouze z pravého kruhu Blake Coleman, který potrestal svým druhým gólem v zápase vyloučení Radko Gudase.

Vejmelka, který v předchozích dvou zápasech vychytal výhru, měl u prvního gólu smůlu. Při zákroku do něj vrazil Adrian Kempe, jehož fauloval hráč Utahu Logan Cooley, a Vejmelka skončil v brance i s pukem.

Po vyrovnání rozhodlo Los Angeles o své výhře ve 45. minutě, ve které odskočilo na 3:1. Během 44 sekund vyzráli na českého gólmana Kevina Fiala a Trevor Moore. Při hře bez brankáře zvýšil Drew Doughty a v závěru ještě zkorigoval výsledek Jack McBain.

Nečas narazil o den dříve v Chicagu při obětavém obranném zákroku do Curtise Nazara a zamířil do kabin. Do zápasu se ještě vrátil a dokonce vyrovnávacím gólem jedenáct sekund před koncem zařídil prodloužení. Trenér Avalanche Jared Bednar ale vyjádřil po zápase pochybnost, zda český útočník nastoupí i v Columbusu. Očekával, že může být Nečas ztuhlý.

Hlavním hrdinou Colorada se stal Cale Makar, který ke dvěma přihrávkám přidal i třicátou trefu sezony. Této gólové hranice dosáhl jako devátý obránce v historii NHL a první od ročníku 2008/09.

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 76 41 11 4 0 20 261:177 108 2 Dallas 75 41 9 4 0 21 259:190 104 3 Vegas 75 42 3 8 0 22 252:202 98 4 Colorado 77 39 8 4 0 26 261:216 98 5 Kings 75 38 5 9 0 23 223:189 95 6 Edmonton 75 32 12 5 0 26 242:219 93 7 St. Louis 77 30 12 7 0 28 236:217 91 8 Minnesota 76 33 8 7 0 28 208:219 89 9 Calgary 75 27 9 12 0 27 198:220 84 10 Vancouver 75 26 8 13 0 28 213:234 81 11 Utah 76 26 8 12 0 30 214:233 80 12 Anaheim 75 23 10 8 0 34 206:237 74 13 Seattle Kraken 76 26 6 6 0 38 229:245 70 14 Nashville 76 23 4 8 0 41 191:250 62 15 Chicago 75 18 3 10 0 44 203:272 52 16 San Jose 75 14 6 10 0 45 195:285 50